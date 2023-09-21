Над скандальним Щегелем відбувся перший суд: де перебуває комік-втікач та що на нього чекає

Скандальний комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель, який обманом втік з України, постав перед судом.

Зокрема, відбулося перше судове засідання. До суду на коміка подав засновник продюсерського центру Comedy Space Сергій Чудаєв. Саме він займався організацією гастролей скандального коміка за кордоном.

Чудаєв зазначив, що Щегель порушив умови контракту. Зокрема, він не виступив у тих містах, де мав, а натомість поїхав у власних справах. Чудаєв проінформував про це Мінкульт, але не робив широкого розголосу. Натомість сам Щегель публічно заявив, що втік з України.

Сергій Чудаєв у суді / Фото: instagram.com/chudaev_sergey

За завдані репутаційні збитки, а також порушення умов контракту Чудаєв подав позов до суду проти Щегеля. У коміка-втікача вимагають мільйон гривень компенсації. Як говорить Чудаєв, ці кошти він витратить на ЗСУ.

5 вересня вже відбулося перше судове засідання. У суді від Щегеля був присутній представник, а також його батьки, які намагалися виставити сина у гарному світлі.

Андрій Щегель

"На судовому засіданні був присутній як вільний слухач один представник Щегеля, також прийшли його батьки і намагались, я б сказав, хитрувати. Йшлося зокрема про те, що при укладанні зі мною контракту Щегель у додатку до нього вказав свої ім'я та по батькові із помилкою. Сторона Щегеля намагалася використати це на свою користь, однак в результаті ця обставина була розтлумачена як доказ того, що його втеча з України була запланованою дією", - сказав Чудаєв у коментарі "Детектору медіа".

Натомість сам комік-втікач нині перебуває у США, про що відомо з його дописів у соцмережах. За словами Чудаєва, він намагається використати судовий процес на свою користь, щоб отримати дозвіл на проживання в Америці. Друге засідання суду відбудеться вже 5 жовтня, тоді суддя остаточно винесе вирок.

Андрій Щегель

Втеча Андрія Щегеля з України – що відомо

Скандальний комік втік з України, обманом отримавши дозвіл на виїзд за кордон від Мінкульту. Натомість сам вирушив до Туреччини і звідти почав заявляти, що "українські захисники самі обирають гинути на війні". За незаконну втечу Щегель отримав шквал критики. Після цього комік відзначився знову скандальною заявою. Він назвав "Україну — й**аним цирк з попаяними дебілами". Згодом гуморист все ж таки перепросив за скандальні слова. Нині Щегель перебуває за кордоном.

Читайте також: