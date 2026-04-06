ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
512
Час на прочитання
2 хв

Надя Дорофєєва чесно зізналася, скільки заробляють артисти на концертах у Палаці спорту

Артистка розповіла, які прибутки приносять великі концерти.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва відреагувала на слова MONATIK про заробітки артистів і чесно розповіла, чи приносять концерти в Палаці спорту прибуток.

Як зазначає співачка, масштабні шоу далеко не завжди означають великі гроші. Навпаки — такі виступи часто потребують величезних вкладень. Йдеться про витрати на сцену, світло, звук, команду та складну постановку. У результаті навіть аншлаги не рятують від фінансових втрат. Утім, артисти все одно йдуть на це свідомо.

«Monatik сказав про 500 тисяч доларів? Цікаво! А щодо Палацу спорту, всі артисти йдуть у мінус на таких концертах. Навіщо тоді це все? Відповідь проста — це про статус, про амбіції, про внутрішнє відчуття щастя — як для самого артиста, так і для глядачів. Я сьогодні тут насамперед, щоб підтримати колегу. І ще — тому що добре знаю, яка команда працює над цим шоу. Мені справді цікаво побачити результат їхньої роботи. Впевнена, що це буде щось нестандартне і дуже якісне. Коли в проєкті задіяні такі професіонали, як Алан Бадоєв, Руслан Махов та Freedom Ballet, сумнівів у рівні постановки просто не може бути. Це команда, яка вміє створювати масштабні й продумані до деталей шоу», — пояснила Дорофєєва в коментарі OBOZ.UA на сольному концерті Jerry Heil у Палаці спорту.

Надя Дорофєєва та MONATIK / © instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка наголосила, що подібні концерти — це передусім про імідж і творчу реалізацію. Для виконавців важливо показати рівень, заявити про себе та подарувати глядачам емоції. Саме тому фінансовий результат часто відходить на другий план.

«Ой, повірте, це просто в мінусах — витрати на постановку, техніку, команду й масштабне виробництво значно перевищують доходи. Зазвичай завжди так», — додала співачка.

Тим часом слова Дорофєєвої непрямо підтверджують і інші артисти. Під час самого концерту виконавиця Jerry Heil пожартувала зі сцени про витрати, натякнувши, що навіть реквізит коштує дорого і за нього ще доведеться «віддавати» після виступу.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK святкував 40-річчя. Дружина та діти співака чуттєво привітали його з ювілеєм.

Дата публікації
Кількість переглядів
512
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie