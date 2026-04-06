Надя Дорофєєва чесно зізналася, скільки заробляють артисти на концертах у Палаці спорту

Українська співачка Надя Дорофєєва відреагувала на слова MONATIK про заробітки артистів і чесно розповіла, чи приносять концерти в Палаці спорту прибуток.

Як зазначає співачка, масштабні шоу далеко не завжди означають великі гроші. Навпаки — такі виступи часто потребують величезних вкладень. Йдеться про витрати на сцену, світло, звук, команду та складну постановку. У результаті навіть аншлаги не рятують від фінансових втрат. Утім, артисти все одно йдуть на це свідомо.

«Monatik сказав про 500 тисяч доларів? Цікаво! А щодо Палацу спорту, всі артисти йдуть у мінус на таких концертах. Навіщо тоді це все? Відповідь проста — це про статус, про амбіції, про внутрішнє відчуття щастя — як для самого артиста, так і для глядачів. Я сьогодні тут насамперед, щоб підтримати колегу. І ще — тому що добре знаю, яка команда працює над цим шоу. Мені справді цікаво побачити результат їхньої роботи. Впевнена, що це буде щось нестандартне і дуже якісне. Коли в проєкті задіяні такі професіонали, як Алан Бадоєв, Руслан Махов та Freedom Ballet, сумнівів у рівні постановки просто не може бути. Це команда, яка вміє створювати масштабні й продумані до деталей шоу», — пояснила Дорофєєва в коментарі OBOZ.UA на сольному концерті Jerry Heil у Палаці спорту.

Артистка наголосила, що подібні концерти — це передусім про імідж і творчу реалізацію. Для виконавців важливо показати рівень, заявити про себе та подарувати глядачам емоції. Саме тому фінансовий результат часто відходить на другий план.

«Ой, повірте, це просто в мінусах — витрати на постановку, техніку, команду й масштабне виробництво значно перевищують доходи. Зазвичай завжди так», — додала співачка.

Тим часом слова Дорофєєвої непрямо підтверджують і інші артисти. Під час самого концерту виконавиця Jerry Heil пожартувала зі сцени про витрати, натякнувши, що навіть реквізит коштує дорого і за нього ще доведеться «віддавати» після виступу.

