Надя Дорофєєва і Позитив захопили довгоочікуваним дуетом і шокували сумою, яку зібрали на збиття дронів

Позитив та Надя Дорофєєва

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Українські артисти Надя Дорофєєва та Позитив, які раніше виступали разом у складі гурту "Время и Стекло", захопили довгоочікуваним дуетом.

Знаменитості багато років виступали разом. Після розпаду їхнього дуету вони вирушили у сольне плавання. Але фани не втрачали надії, що ще зможуть насолодитися спільною музикою Наді Дорофєєвої та Позитива. Прихильники нарешті дочекалися. Артисти презентували пісню "Смак-печаль". Композиція увібрала в себе те, за чим сумували фани: упізнаваний вокал Наді Дорофєєвої та фірмовий речетатив Позитива.

"Спочатку ця пісня була сольна. Але коли вже був написаний приспів і дроп, я зрозуміла: чогось, а точніше — когось, не вистачає. Коли я думала, хто б це міг бути, одразу відчула — минуло вже достатньо часу, аби нам з Льошею знову об'єднатися у творчому тандемі та подарувати нашим прихильникам можливість побачити нас разом. Ця пісня, назва, текст — усе дуже пасує нам і нашому возз'єднанню. Цей реліз дарує позитивний сум", - ділиться артистка.

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Позитив та Надя Дорофєєва

Позитив та Надя Дорофєєва вже й представили кліп на композицію. Відео стало символічним візуальним "містком" між минулим і сьогоденням. Режисер Руслан Махов заховав у кліпі безліч відсилок до творчої історії та стилю гурту — у візуальних і монтажних прийомах, в яскравих образах і стилістиці. Це така собі гра на пам'яті фанів і водночас нова глава музичної історії.

"Все почалось з простого дзвінка від Наді, де вона запропонувала ідею, яка буде несподіваною для всіх. І, звісно, я погодився. Ми одразу домовились про зустріч. У цьому процесі відчувалось усе: і професійність, і кайф, і свобода. Була абсолютна довіра. Це той момент, коли роки досвіду, які кожен із нас пройшов і спільно, і окремо, сходяться в одній точці і дають щось нове, живе й дуже енергійне, - говорить Позитив.

До речі, артисти поєднали вихід дуету з важливою місією. Протягом 24-х годин виконавці збирали кошти на закупівлю ШІ-керованих турелей Sky Sentinel, які допомагають українським силам протиповітряної оборони ефективніше виявляти та знищувати повітряні загрози. Спочатку сума збору була 505 404 грн, яка символічно нагадувала знакові хіти їхнього дуету. Однак протягом двох годин фани задонатили необхідну кількість коштів. Тож, збір продовжили. На ранок 10 липня артистам вдалося зібрати 3 158 705 грн.