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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1384
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1 хв

Надя Дорофєєва на ніжному фото показала, як виходила заміж за Мішу Кацуріна

Подружжя вже два роки живе в офіційному шлюбі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/gorovaya_irina

У родині української співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна особливе свято.

Рівно два роки тому закохані одружилися. Тож, 15 червня пара святкує другу річницю шлюбу. З нагоди особливої дати Надя Дорофєєва поділилася весільною світлиною. Артистка показала, як виходила заміж.

В Instagram-stories виконавиця опублікувала ніжне чорно-біле фото. На знімку Надя Дорофєєва позувала в обіймах Міші Кацуріна. Подружжя дарувало одне одному солодкий поцілунок. Підписувати кадр співачка не стала.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін зіграли весілля 15 червня 2023 року. Закохані організували таємну церемонію, де були присутні лише найближчі та найрідніші їм люди. Весілля парочка влаштувала в Києві в одному з місцевих ресторанів.

Нагадаємо, 15 червня річницю весілля також святкують артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян. Щоправда, пара вже вісім років живе в офіційному шлюбі. Нещодавно Тоня Матвієнко ділилася архівним фото з їхнього весілля.

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