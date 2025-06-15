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Надя Дорофєєва на ніжному фото показала, як виходила заміж за Мішу Кацуріна
Подружжя вже два роки живе в офіційному шлюбі.
У родині української співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна особливе свято.
Рівно два роки тому закохані одружилися. Тож, 15 червня пара святкує другу річницю шлюбу. З нагоди особливої дати Надя Дорофєєва поділилася весільною світлиною. Артистка показала, як виходила заміж.
В Instagram-stories виконавиця опублікувала ніжне чорно-біле фото. На знімку Надя Дорофєєва позувала в обіймах Міші Кацуріна. Подружжя дарувало одне одному солодкий поцілунок. Підписувати кадр співачка не стала.
Зазначимо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін зіграли весілля 15 червня 2023 року. Закохані організували таємну церемонію, де були присутні лише найближчі та найрідніші їм люди. Весілля парочка влаштувала в Києві в одному з місцевих ресторанів.
Нагадаємо, 15 червня річницю весілля також святкують артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян. Щоправда, пара вже вісім років живе в офіційному шлюбі. Нещодавно Тоня Матвієнко ділилася архівним фото з їхнього весілля.