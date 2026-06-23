Надя Дорофєєва налякала прихильників кадром під крапельницею: що відомо про стан співачки

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва показалася під крапельницею та пояснила причину процедури, чим неабияк стривожила своїх шанувальників.

Артистка поділилася новим кадром у своєму Telegram-каналі. На фото виконавиця лежала під час медичної процедури та слухала музику в навушниках. Уважні прихильники одразу помітили крапельницю на руці зірки. Побачене викликало чимало запитань щодо її самопочуття. У коментарях фанати почали хвилюватися та надсилати слова підтримки. Дорофєєва вирішила не залишати ці звернення без відповіді.

«Залізо», — лаконічно пояснила співачка.

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Надя Дорофєєва / © t.me/thisisdorofeeva

Таким чином виконавиця дала зрозуміти, що жодних серйозних причин для занепокоєння немає. Процедура пов’язана з дефіцитом заліза, який потребує корекції. Водночас артистка поставилася до ситуації з гумором та не драматизувала її.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва поділилася особливими моментами з чоловіком та розчулила зверненням у його 38-річчя.

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