Надя Дорофєєва неочікувано стала білявкою та здивувала перевтіленням в Марію Антуанетту

Надя Дорофєєва

Реклама

Українська співачка Надя Дорофєєва потішила прихильників вірусною новинкою.

Виконавиця представила композицію "Японія". Фани артистки вже встигли насолодитися концертною версією пісні. Цього разу Надя Дорофєєва не змусила прихильників довго очікувати, як це було з треком Fenomenal. І ось нарешті артистка представила студійну версію "Японії". Трек був створений Надею Дорофєєвою, її чоловіком Мішею Кацуріним та продюсером Іваном Клименком.

"Ми написали цю пісню за один день. Японія і Антарктика — метафора дуже далеких одне від одного людей. А море Росса — найхолодніше море у світі. Так буває у стосунках. І саме про таку людину, близьку і водночас далеку й холодну, ця пісня. "Кораблі, що лежать в тебе на дні" — це про минулі кохання, про людей, про травми, які заховані глибоко всередині у кожного. І лірична героїня каже: "Я не буду серед них", — коментує артистка.

Реклама

Надя Дорофєєва

Одночасно з треком вийшов кліп, який зняв режисер-кліпмейкер Інді Хаїт. Відео стилізовано під телевізійний виступ 80-х. Глядач опиняється у вінтажному кафе і спостерігає за тим, як для місцевого телебачення знімають виступ відомої артистки. У кадрі: яскраві образи та персонажі, креативна хореографія, поєднання ностальгії та сучасності, епох і стилів.

Сама співачка з'являється в яскравому образі, який нагадує сучасну Марію Антуанетту — розкішна біла перука в стилі рококо, оксамит, мереживо і вишита гілка сакури, як акцент-відсилка до самої "Японії". Образ створила художниця з костюмів Дарія Біла.

"У мене була грайлива, легка і в якихось моментах зухвала роль. Я давно мріяла про образ з такою перукою, і мене завжди вабив образ Марії Антуанетти. Тож, коли режисер запропонував саме таку героїню, зраділа. І у нас вийшла така сучасна та зухвала Марія Антуанетта", — зізнається співачка.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відверто зізналась, чому до війни не співала українською. Від початку повномасштабного вторгнення виконавиця відмовилась від всього російського.