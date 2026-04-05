Надя Дорофєєва неочікувано засвітилася на шоу з виступом ексчоловіка Дантеса

Співачка відвідала шоу Jerry Heil у Києві в компанії родини та друзів, де на сцені запалював Дантес.

Надя Дорофєєва, Володимир Дантес

Українська співачка Надя Дорофєєва несподівано з’явилася серед гостей масштабного концерту Jerry Heil, який відгримів у київському Палаці спорту.

Компанію артистці склали чоловік Міша Кацурін, його донька Саша й друг родини, режисер Антон Птушкін. Всі разом вони прийшли насолоджуватися музичними хітами й обіцяними сюрпризами від Jerry Heil. Спільне миле фото Надя опублікувала в Instagram.

І дійсно, Jerry Heil незабутньо виступила на сцені з чималою кількістю українських та іноземних артистів. Серед зіркових гостей у дуетах з артисткою заспівали іноземні виконавці Nemo, Irina Rimes, а також українські Олександр Ярмак, Міша Правильний, Monatik, Євген Хмара, alyona alyona та Володимир Дантес.

Особливу увагу публіки привернув виступ Дантеса, який вийшов на сцену з напівоголеним торсом і букетом квітів для Jerry Heil. Виконавці своїм енергійним номером буквально зірвали гучні овації залу, змушуючи нестримно стрибати у ритм пісні «Губи у губах».

Вже після переглянутого шоу Надя поділилася милим знімком зі своєю компанією та приємними враженнями. Зірка підсумувала, що все було «красиво» і наголосила на професіоналізмі команди.

До слова, особливо емоційним видався номер Jerry Heil й співаків зі Швейцарії Nemo. Дует довів до мурах виконанням легендарного українського хіта.

