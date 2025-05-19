Надя Дорофєєва ніжно привітала Позитива з 36-річчям і насмішила їхніми "дурними" архівними фото

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва ніжно привітала з днем народження виконавця Позитива, з яким раніше виступала в дуеті "Время и Стекло".

Артистові 19 травня виповнюється вже 36 років. Позитива публічно з днем народження привітала його колишня колега Надя Дорофєєва. Артистка зазначила, що цьогоріч підготувалася. Якщо ж, зазвичай, саме Позитив вітає її з днем народження "дурними" архівними фото, то тепер вона це зробить.

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Зокрема, співачка опублікувала чимало фото з Позитивом. Кадри були зроблені в різні часи їхньої кар'єри, тож можна помітити, як артисти з роками неабияк змінилися.

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Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Льош (Олексій – справжнє ім'я Позитива), кожен рік в мій день народження ти вітаєш мене дурними архівними фото, цього разу я підготувалась краще. Вітаю тебе з твоїм днем і бажаю, щоб нарешті ми припинили співати "Дим", бо я вже не можу", - зазначила артистка.

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Позитив вже відреагував на привітання від Наді Дорофєєвої. Артист коротко англійською мовою зазначив, що "влучно" сказано.

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару вітала з днем народження чоловіка. Також артистка ділилася їхніми раніше небаченими світлинами.