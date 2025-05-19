ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
529
Час на прочитання
1 хв

Надя Дорофєєва ніжно привітала Позитива з 36-річчям і насмішила їхніми "дурними" архівними фото

Артистка показала, як вони з колегою з роками змінилися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Надя Дорофєєва та Позитив

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва ніжно привітала з днем народження виконавця Позитива, з яким раніше виступала в дуеті "Время и Стекло".

Артистові 19 травня виповнюється вже 36 років. Позитива публічно з днем народження привітала його колишня колега Надя Дорофєєва. Артистка зазначила, що цьогоріч підготувалася. Якщо ж, зазвичай, саме Позитив вітає її з днем народження "дурними" архівними фото, то тепер вона це зробить.

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Зокрема, співачка опублікувала чимало фото з Позитивом. Кадри були зроблені в різні часи їхньої кар'єри, тож можна помітити, як артисти з роками неабияк змінилися.

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Льош (Олексій – справжнє ім'я Позитива), кожен рік в мій день народження ти вітаєш мене дурними архівними фото, цього разу я підготувалась краще. Вітаю тебе з твоїм днем і бажаю, щоб нарешті ми припинили співати "Дим", бо я вже не можу", - зазначила артистка.

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Позитив вже відреагував на привітання від Наді Дорофєєвої. Артист коротко англійською мовою зазначив, що "влучно" сказано.

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару вітала з днем народження чоловіка. Також артистка ділилася їхніми раніше небаченими світлинами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie