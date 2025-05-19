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Надя Дорофєєва ніжно привітала Позитива з 36-річчям і насмішила їхніми "дурними" архівними фото
Артистка показала, як вони з колегою з роками змінилися.
Українська співачка Надя Дорофєєва ніжно привітала з днем народження виконавця Позитива, з яким раніше виступала в дуеті "Время и Стекло".
Артистові 19 травня виповнюється вже 36 років. Позитива публічно з днем народження привітала його колишня колега Надя Дорофєєва. Артистка зазначила, що цьогоріч підготувалася. Якщо ж, зазвичай, саме Позитив вітає її з днем народження "дурними" архівними фото, то тепер вона це зробить.
Зокрема, співачка опублікувала чимало фото з Позитивом. Кадри були зроблені в різні часи їхньої кар'єри, тож можна помітити, як артисти з роками неабияк змінилися.
"Льош (Олексій – справжнє ім'я Позитива), кожен рік в мій день народження ти вітаєш мене дурними архівними фото, цього разу я підготувалась краще. Вітаю тебе з твоїм днем і бажаю, щоб нарешті ми припинили співати "Дим", бо я вже не можу", - зазначила артистка.
Позитив вже відреагував на привітання від Наді Дорофєєвої. Артист коротко англійською мовою зазначив, що "влучно" сказано.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару вітала з днем народження чоловіка. Також артистка ділилася їхніми раніше небаченими світлинами.