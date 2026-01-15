Надя Дорофєєва переклала хіт "Имя 505" гурту "Время и Стекло" українською: як тепер звучить пісня

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва переспівала хіт гурт "Время и Стекло" і представила українськомовну версію пісні "Имя 505".

Ідея належала не виконавиці. Ремікс на композицію надумав зробити молодий український музикант Elysees. Тим часом Надя Дорофєєва вирішила підтримати нові імена в музичній індустрії та відгукнулась на ідею артиста. Співачка чесно зізнається, що взагалі не мала в планах робити переклад. Проте коли почула демоверсію від Elysees, то одразу зрозуміла, що композиція варта того, аби її послухали тисячі.

"Навіть подумати не могла, що ви колись знову почуєте від мене цей хіт. Поки молодий український електронний музикант Elysees не надіслав мені демо реміксу на всім відомий трек "505". Коли я почула цю версію, то зрозуміла, що це звучить наче давно знайома всім історія, але з новим диханням", - коментує артистка.

У реміксі "505" поєднали елементи трепу, репу та бразиліан-фонку. Вийшов клубний трек із сучасним звучанням та атмосферою вечірки 2000-2010-х. Незмінним лишився хуковий вокал Наді Дорофєєвої, завдяки якому слухачі впізнають улюблений хіт від першої секунди.

"Время и Стекло" — це культовий етап для нашої української попкультури. І це була одна з найвибуховіших пісень саме у моєму підлітковому віці. Тож я був радий працювати разом з Надею і тому, що ми зробили таку круту версію пісні. Моя ідея була в тому, щоб ремікс не звучав як просто "змінене аранжування", а як нове життя хіта", - ділиться Elysees.

Зазначимо, "Имя 505" — найвпізнаваніша пісня гурту "Время и Стекло". 2015 року кліп на неї став найпопулярнішим відео на YouTube в Україні, відтоді зібрав понад 276 млн переглядів.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва раніше інтригувала перекладом найвідомішого хіта гурту "Время и Стекло". Врешті, артистка таки представила українськомовну версію пісні "Имя 505".