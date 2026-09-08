Надя Дорофєєва після серйозного діагнозу порушила 10-денне мовчання: як зараз звучить співачка

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва вийшла на зв’язок після того, як шокувала діагнозом на тлі проблем із голосом.

Ще наприкінці серпня лікарі діагностували у співачки крововилив у голосову зв’язку та наполягли на повному режимі тиші, аби уникнути ще гірших наслідків і операції. У результаті Надя десять днів не розмовляла і навіть уникала прослуховування музики.

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Тепер цей період вимушеного мовчання завершився, однак до звичного звучання голосу артистці ще належить повернутися. Про своє самопочуття співачка розповіла у своєму Telegram-каналі. Дорофєєва опублікувала аудіоповідомлення, в якому дала шанувальникам почути свій голос після тривалої перерви.

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За словами артистки, вона сама була здивована тим, як змінилося її звучання. Наразі голос залишається незвичним для неї. Надя зазначила, що тепер їй необхідно поступово й обережно повертатися до вокальних навантажень.

«Я заговорила. Перше відчуття — переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і наче не мій. Підхрипую. Тепер треба почати обережно 15 хвилин розспівуватися. Отакі новини, друзі. Лікування продовжую», — повідомила Дорофєєва.

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