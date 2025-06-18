Надя Дорофєєва після жахливої атаки на Київ емоційно звернулася до росіян

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва після атаки на Київ, яку окупанти здійснили у ніч проти 17 червня, емоційно звернулася до росіян.

Артистка, як і інші знаменитості, показувала наслідки обстрілу столиці та розповідала про жахливі реалії, в яких доводиться жити українцям через дії країни-агресорки Росії. Утім, у коментарях під дописом Дорофєєвої знайшовся росіянин, який радів атаці на Київ та влучанню по житловим будинкам.

Співачка зізналась, що коли помітила це, була просто шокована. Артистка говорить, що навіть уявити не може, що коїться в голові у людини, яка може писати подібне. Наостанок виконавиця наголосила, що всі жахливі речі обов'язково повертаються тим, хто їх коїть, і до того ж із більшою силою.

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Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Тільки прочитала коментар у себе під останнім дописом "как хорошо попали". І от думаю, що має бути з людиною, яка таке пише. Що в неї в голові? Всі страшні речі, які ви пишете – вам повернуться, тільки з більшою силою. По-іншому в природі не буває", - обурилася артистка.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня окупанти масовано обстріляли Україну. Під прицілом опинився Київ, який країна-агресорка атакувала ударними безпілотниками та крилатими і балістичними ракетами. На жаль, є влучання. Руйнування були зафіксовані в семи районах столиці. На жаль, внаслідок російського обстрілу загинуло 22 людини.

Українські знаменитості емоційно реагували на масований обстріл Києва. Зірки називали ніч проти 17 червня "фільмом жахів".