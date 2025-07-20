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Надя Дорофєєва показала фото з Усиком після блискучого бою та поділилася враженнями від зустрічі
Співачка зробила історичне фото з абсолютним чемпіоном світу.
Українська співачка Надя Дорофєєва зустрілася з боксером Олександром Усиком та поділилася емоціями.
Так, виконавиця разом з легендарним спортсменом прибула до Лондона напередодні його бою з Дюбуа. У Наді була відповідальна місія — взяти участь у благодійному заході, організованому фондом спортсмена, та виступити на сцені величезної арени "Вемблі" перед тисячами фанів в очікуванні на бій.
За лаштунками Дорофєєва не втратила нагоди зробити миле фото з Усиком. Ним вона поділилася в Instagram і викликала фурор в Мережі. Зірка говорить, що атмосфера на арені панувала надзвичайна й зараз вона абсолютно щаслива та сповнена гордості за свого земляка Олександра.
"Друзі, я би і хотіла передати вам атмосферу вчорашнього дня, але це просто неможливо. Олександре, дякуємо за перемогу! Безмежно пишаємося. Просто кращий!!! Неймовірний день. Історичний момент. Двоє кримчан на "Вемблі", — із захватом написала співачка.
У коментарях на виступ коханої перед боєм Усика відреагував і чоловік Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін зі словами: "Найпрекрасніший гімн у найпрекраснішому виконанні найпрекраснішої жінки".
Нагадаємо, поєдинок між Усиком та Дюбуа відбувся у рамках захисту титулу чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBA. Усик переміг технічним нокаутом, ще раз продемонструвавши свою майстерність. Підтримати українця в історичний момент прийшли ще декілька зірок з України — дивіться за посиланням, хто це був.