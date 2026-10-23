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Надя Дорофєєва показала, як проводить час із сином Кацуріна від першого шлюбу, і потішила жартом
Співачка показала, як провела час із молодшим сином чоловіка, та потішила мережу кумедним коментарем.
Співачка Надя Дорофєєва замилувала кумедним фото сина свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна, та розповіла про їхнє спільне тренування.
Артистка проводить час із дітьми коханого від попереднього шлюбу — донькою Сашею та сином Іваном. Цього разу з Надею бавився хлопчик. Вона зробила його фото під час спортивного заняття. Щоправда, Ваня вирішив не поспішати з активністю. У перерві між вправами хлопчик зручно вмостився на лаві. А співачка не втрималася від кумедного коментаря.
«А ще цей чарівний мужчина займався сьогодні зі мною спортом», — із гумором підписала світлину Дорофєєва.
Своєю чергою, Міша Кацурін також поділився милим кадром із молодшим сином. Хлопчик замилував своєю дитинністю та харизмою, а його батько охоче показує моменти з їхнього спільного життя.
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва розповіла про виявлену у неї пухлину в грудях та зробила важливу заяву.