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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
159
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1 хв

Надя Дорофєєва показала, як проводить час із сином Кацуріна від першого шлюбу, і потішила жартом

Співачка показала, як провела час із молодшим сином чоловіка, та потішила мережу кумедним коментарем.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва замилувала кумедним фото сина свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна, та розповіла про їхнє спільне тренування.

Артистка проводить час із дітьми коханого від попереднього шлюбу — донькою Сашею та сином Іваном. Цього разу з Надею бавився хлопчик. Вона зробила його фото під час спортивного заняття. Щоправда, Ваня вирішив не поспішати з активністю. У перерві між вправами хлопчик зручно вмостився на лаві. А співачка не втрималася від кумедного коментаря.

«А ще цей чарівний мужчина займався сьогодні зі мною спортом», — із гумором підписала світлину Дорофєєва.

Надя Дорофєєва з сином Міші Кацуріна Іваном / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з сином Міші Кацуріна Іваном / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Своєю чергою, Міша Кацурін також поділився милим кадром із молодшим сином. Хлопчик замилував своєю дитинністю та харизмою, а його батько охоче показує моменти з їхнього спільного життя.

Син Міші Кацуріна Іван / © instagram.com/nadyadorofeeva

Син Міші Кацуріна Іван / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва розповіла про виявлену у неї пухлину в грудях та зробила важливу заяву.

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