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Надя Дорофєєва показала, як у колі чоловіка Кацуріна та його двох дітей 35-річчя відсвяткувала
Співачка особливий день провела за відпочинком у Києві.
Українська співачка Надя Дорофєєва похизувалася святкуванням свого дня народження.
Сьогодні, 21 квітня, виконавиця зустріла свої 35 років у колі найрідніших. Зокрема, за столом зібрала родину — чоловіка Мішу Кацуріна, його двох дітей від попереднього шлюбу, свекруху та бабусю ресторатора. Родина насолоджувалася розмовами та забавками з дітьми в одному з київських ресторанів. Своєю чергою, заклад організував для іменинниці сюрприз і виніс їй торт зі свічкою.
Також на серії святкових фото, які Надя опублікувала в Instagram, помітно і її друзів і частину команди. Тож, вочевидь, співачка у день народження присвятила час і їм. А після цього пішла на прогулянку містом удвох з чоловіком. У цей момент їх зазнімкували зі спини у милих обіймах.
Дорофєєва не стала підписувати кадри, але залишила одне красномовне емоджі-сердечко. Тим часом у коментарях шанувальники відреагували на такий контент вітаннями й щирими емоціями.
Свято в тебе, а ніби в усіх нас
Дуже рада, що ти проводиш свій день народження з найріднішими тобі людьми
У цей день погода така сонячна, просто немов описує тебе
Такі милі фото
Нагадаємо, нещодавно Міша Кацурін показав небачені фото з коханою Надею Дорофєєвою та замилував вітаннями у її ювілей.