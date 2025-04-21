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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

Надя Дорофєєва показала, як у колі чоловіка Кацуріна та його двох дітей 35-річчя відсвяткувала

Співачка особливий день провела за відпочинком у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська співачка Надя Дорофєєва похизувалася святкуванням свого дня народження.

Сьогодні, 21 квітня, виконавиця зустріла свої 35 років у колі найрідніших. Зокрема, за столом зібрала родину — чоловіка Мішу Кацуріна, його двох дітей від попереднього шлюбу, свекруху та бабусю ресторатора. Родина насолоджувалася розмовами та забавками з дітьми в одному з київських ресторанів. Своєю чергою, заклад організував для іменинниці сюрприз і виніс їй торт зі свічкою.

Надя Дорофєєва святкує 35-річчя / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва святкує 35-річчя / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва святкує 35-річчя / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва святкує 35-річчя / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва у колі родини святкує 35-річчя / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва у колі родини святкує 35-річчя / © instagram.com/nadyadorofeeva

Також на серії святкових фото, які Надя опублікувала в Instagram, помітно і її друзів і частину команди. Тож, вочевидь, співачка у день народження присвятила час і їм. А після цього пішла на прогулянку містом удвох з чоловіком. У цей момент їх зазнімкували зі спини у милих обіймах.

Надя Дорофєєва святкує 35-річчя / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва святкує 35-річчя / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком / © instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва не стала підписувати кадри, але залишила одне красномовне емоджі-сердечко. Тим часом у коментарях шанувальники відреагували на такий контент вітаннями й щирими емоціями.

  • Свято в тебе, а ніби в усіх нас

  • Дуже рада, що ти проводиш свій день народження з найріднішими тобі людьми

  • У цей день погода така сонячна, просто немов описує тебе

  • Такі милі фото

Нагадаємо, нещодавно Міша Кацурін показав небачені фото з коханою Надею Дорофєєвою та замилував вітаннями у її ювілей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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