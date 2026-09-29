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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
390
Час на прочитання
2 хв

Надя Дорофєєва показала, як живе під час обстрілів, і замилувала поцілунками з Кацуріним

Співачка показала, як працює, тренується та ховається в укритті під час атак на Київ, а також поділилася ніжними кадрами з чоловіком.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Надя Дорофєєва і Міша Кацурін

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як минають її будні в Києві під час тривалих повітряних тривог, і замилувала кадрами з чоловіком-ресторатором Мішею Кацуріним.

Артистка опублікувала в Instagram нову фотодобірку. У ній поєдналася тривожна реальність столиці та звичайні моменти з її життя. Серед кадрів — сповіщення про багатогодинні тривоги. Також Дорофєєва показала себе в укритті. Водночас співачка не припиняла робочі справи. А ще знайшла час на спорт і особисте життя.

«Десь між обстрілами ми встигали працювати і жити», — підписала публікацію Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

На одному зі знімків артистка постала під час підготовки до роботи у гримерці. На іншому — займається спортом на карематі. Так Дорофєєва показала, як намагається тримати звичний ритм життя навіть тоді, коли його постійно переривають сигнали повітряної тривоги.

Окреме місце у фотодобірці співачка відвела особистому. Фінальним акордом стали ніжні кадри з її чоловіком Мішею Кацуріним: пара цілується просто неба, а на тлі — вечірнє київське небо.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

У добірці Дорофєєва також показала повідомлення про тривалі атаки на столицю, пуски балістичних ракет і ракетну загрозу. Окрім того, артистка поширила інформацію про удар по одному з київських університетів.

Нагадаємо, нещодавно Дантес і Дорофєєва вперше після розлучення з’явилися разом. Емоційна розмова ексів сколихнула фанів.

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