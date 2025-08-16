ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
840
Час на прочитання
1 хв

Надя Дорофєєва показалася з мамою і бабусею чоловіка Кацуріна і повідомила про важливе свято в сім'ї

Артистка поділилася, як проводить час із сім'єю

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська співачка Надя Дорофєєва показалася із родиною чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

Зокрема, артистка зустрілася з мамою та бабусею коханого. Також із ними був син Міші Кацуріна. Всі разом вони зібралися не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що в бабусі Міші Кацуріна день народження. Їй виповнюється 86 років. Тож, святковий день вони провели всією родиною у ресторані. Звичайно ж, бабусю привітали чималим букетом квітів.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін із рідними / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін із рідними / © instagram.com/misha_katsurin

Родина влаштувала святковий обід в одному з ресторанів. Вони обрали столик просто неба та насолоджувалися смачною їжею та напоями. Наприкінці офіціант виніс святковий десерт, який був прикрашений свічкою.

"У бабулі Міші сьогодні (16 серпня – прим. ред.) день народження. 86 років", - підписала кадри артистка.

У бабусі Міші Кацуріна день народження / © instagram.com/nadyadorofeeva

У бабусі Міші Кацуріна день народження / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно в родині співачки Олі Полякової було свято. У мами виконавиці був день народження. З нагоди особливої дати артистка показала фото зі Світланою Іванівною, а також адресувала їй теплі слова з привітаннями та побажаннями.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie