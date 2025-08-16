Надя Дорофєєва показалася з мамою і бабусею чоловіка Кацуріна і повідомила про важливе свято в сім'ї

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/gorovaya_irina

Реклама

Українська співачка Надя Дорофєєва показалася із родиною чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

Зокрема, артистка зустрілася з мамою та бабусею коханого. Також із ними був син Міші Кацуріна. Всі разом вони зібралися не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що в бабусі Міші Кацуріна день народження. Їй виповнюється 86 років. Тож, святковий день вони провели всією родиною у ресторані. Звичайно ж, бабусю привітали чималим букетом квітів.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін із рідними / © instagram.com/misha_katsurin

Родина влаштувала святковий обід в одному з ресторанів. Вони обрали столик просто неба та насолоджувалися смачною їжею та напоями. Наприкінці офіціант виніс святковий десерт, який був прикрашений свічкою.

Реклама

"У бабулі Міші сьогодні (16 серпня – прим. ред.) день народження. 86 років", - підписала кадри артистка.

У бабусі Міші Кацуріна день народження / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно в родині співачки Олі Полякової було свято. У мами виконавиці був день народження. З нагоди особливої дати артистка показала фото зі Світланою Іванівною, а також адресувала їй теплі слова з привітаннями та побажаннями.