Гламур
542
2 хв

Надя Дорофєєва похизувалась неочікуваним подарунком від Андрія Бєднякова: "Сни справджуються"

Артистка також здивувала передісторією, як отримала такий презент від шоумена.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Надя Дорофєєва та Андрій Бєдняков

Надя Дорофєєва та Андрій Бєдняков

Українська співачка Надя Дорофєєва похизувалась неочікуваним подарунком від ведучого Андрія Бєднякова.

Виявляється, цей презент артистка отримала цілком випадково. Одна з майстринь, що виготовляє брошки, розповіла в соцмережі Threads свій сон. Їй наснилось, що Андрій Бєдняков придбав у неї виріб, який потім подарував Наді Дорофєєвій. Артистка прийняла презент і стала власницею брошки у вигляді бджілки.

"Комусь сняться лимони, а мені знаєте що? Що Андрій Бєдняков купив у мене брошку для Наді Дорофєєвої на подарунок, а потім ще й відгук надіслав з відео, як вона їде до Запоріжжя, і в неї на одязі висить моя брошка "Бджілка", - поділилася майстриня.

Майстриня розповіла про свій незвичайний сон

Майстриня розповіла про свій незвичайний сон

Андрій Бєдняков натрапив на цей допис. Шоумен не оминув його увагою. Він зв'язався з майстринею та, вочевидь, придбав брошку. Ба більше, ведучий вже навіть подарував її Наді Дорофєєвій. Артистка показала фото, де на її жакеті видніється брошка у вигляді бджілки.

"Одного дня я побачила, що дівчинці наснилось, як Андрій Бєдняков дарує мені її брошку. Так от, сни справджуються. Вона у мене", - поділилась артистка.

Надя Дорофєєва з подарунком від Андрія Бєднякова

Надя Дорофєєва з подарунком від Андрія Бєднякова

Нагадаємо, Андрій Бєдняков багато років був ведучим тревел-шоу "Орел і Решка". Нещодавно шоумен розкрив всю правду про проєкт. Він зізнався, чи був на шоу сценарій та як насправді працює "золота картка".

542
