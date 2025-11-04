Надя Дорофєєва похизувалась неочікуваним подарунком від Андрія Бєднякова: "Сни справджуються"

Надя Дорофєєва та Андрій Бєдняков

Українська співачка Надя Дорофєєва похизувалась неочікуваним подарунком від ведучого Андрія Бєднякова.

Виявляється, цей презент артистка отримала цілком випадково. Одна з майстринь, що виготовляє брошки, розповіла в соцмережі Threads свій сон. Їй наснилось, що Андрій Бєдняков придбав у неї виріб, який потім подарував Наді Дорофєєвій. Артистка прийняла презент і стала власницею брошки у вигляді бджілки.

"Комусь сняться лимони, а мені знаєте що? Що Андрій Бєдняков купив у мене брошку для Наді Дорофєєвої на подарунок, а потім ще й відгук надіслав з відео, як вона їде до Запоріжжя, і в неї на одязі висить моя брошка "Бджілка", - поділилася майстриня.

Майстриня розповіла про свій незвичайний сон

Андрій Бєдняков натрапив на цей допис. Шоумен не оминув його увагою. Він зв'язався з майстринею та, вочевидь, придбав брошку. Ба більше, ведучий вже навіть подарував її Наді Дорофєєвій. Артистка показала фото, де на її жакеті видніється брошка у вигляді бджілки.

"Одного дня я побачила, що дівчинці наснилось, як Андрій Бєдняков дарує мені її брошку. Так от, сни справджуються. Вона у мене", - поділилась артистка.

Надя Дорофєєва з подарунком від Андрія Бєднякова

Нагадаємо, Андрій Бєдняков багато років був ведучим тревел-шоу "Орел і Решка". Нещодавно шоумен розкрив всю правду про проєкт. Він зізнався, чи був на шоу сценарій та як насправді працює "золота картка".