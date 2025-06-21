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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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39
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1 хв

Надя Дорофєєва похизувалася своїми формами у купальнику та як відпочила з чоловіком

Співачка присвятила час коханню та спогляданню на природу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва показала кадри своєї романтичної відпустки з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

Після напружених тижнів подружжя вирішило втекти з галасливого Києва до спокійної та мальовничої Волинської області. Зірки обрали для мандрівки готель серед природи, де змогли нарешті розслабитися та побути наодинці.

У своєму фотоблогу Надя опублікувала серію затишних кадрів із зеленої локації, зокрема – фото в купальнику, на якому продемонструвала свою струнку фігуру.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Серед зворушливих світлин – кадри з коханим, дні біля багаття та моменти єднання з природою. У дописі артистка зізналася, що саме цей короткий відпочинок допоміг їй видихнути після емоційно складного періоду. І насамкінець вона подякувала коханому за таку можливість.

"Останній тиждень емоційно був просто жесть. І морально, і фізично вже треба було зупинитись і видихнути. Дякую, Мішо, за ці декілька днів", — написала співачка.

Міша Кацурін на відпочинку / © instagram.com/nadyadorofeeva

Міша Кацурін на відпочинку / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, у комплексі відпочинку Міша Кацурін нещодавно відсвяткував день народження. Надя Дорофєєва привітала його та показала кумедне фото.

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