Надя Дорофєєва потрапила до лікарні і шокувала діагнозом: "Мені заборонили співати"

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва потрапила до лікарні та шокувала діагнозом.

Виконавиця поділилась, що за день до цього виступала на заході. Вже тоді артистка відчувала, що в неї болить горло. Щоправда, спершу співачці здалося, що це просто через перевтому. Наступного дня Надя Дорофєєва все ж таки звернулась до лікарки. Як виявилося, в артистки стався крововилив у голосову зв’язку.

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«Ось я і зʼїздила до лікаря, і я з жахливими новинами. Мені заборонили співати та говорити найближчі 10 днів. Стався крововилив у звʼязку… Як це сталося, я досі не розумію. Ще вчора я співала на заході — горло трішки боліло, але я подумала, що це просто концертна перевтома», — ділиться співачка.

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Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надю Дорофєєву попередили, що це насправді дуже серйозна та небезпечна річ, яка взагалі може призвести до операції. Однак хірургічного втручання все ж таки можна уникнути. Зараз Надя Дорофєєва дотримуватиметься рекомендацій, аби їй скоріше стало легше. Тож, артистці неможна ані співати, ані говорити, ані навіть слухати музику. Тож знаменитості довелося скасувати на найближчі дні концерти, знімання та інші заплановані активності.

«Моя лікарка каже, що це дуже небезпечно та серйозно. І щоб запобігти ускладненням, мені не можна співати, говорити і навіть слухати музику, щоб звʼязка не напружувалася. Тому ми змушені скасувати всі найближчі виступи, знімання та інші активності, які планувалися. Зараз надія — обійтися без операції. Сподіваюсь, ми впораємось», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва розповідала про загострення старої травми. Через проблеми зі здоров’ям в артистки тоді ледь не зірвались знімання кліпу.

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