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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2659
Час на прочитання
2 хв

Надя Дорофєєва потрапила до лікарні та налякала подробицями про свій стан: "Сиплеться організм"

Надя Дорофєєва знову опинилася в лікарні. Артистка показала фото з лікарняної палати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва потрапила до лікарні та змусила прихильників неабияк хвилюватися за неї.

У своєму Telegram-каналі артистка опублікувала фото з лікарняної палати. Виконавиця зізналась, що нині переживає не найкращий період, адже її організм почав давати збій. Артистка говорить, що причиною того став стрес, який на тлі повномасштабної війни вона переживає чи не щодня.

"Зараз в мене не найлегший період по здоров'ю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці три роки - я не переживала за все життя. І як результат - сиплеться потрошки організм", - поділилася артистка.

Надя Дорофєєва в лікарні / © t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва в лікарні / © t.me/thisisdorofeeva

Що саме непокоїть співачку – вона все ж таки вирішила поки не розкривати. Натомість Надя Дорофєєва говорить, що зараз серйозно зайнялася своїм здоров'ям. Зокрема, артистка працює зі спеціалістами та лікує всі проблеми, які її турбують.

"Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу. І тут питання дійсно важливе - взятися за себе і одна за одною знімати проблеми, працювати з собою, контролювати з лікарями всі нюанси. Думаю, ми, українці, ще досі не усвідомлюємо, який вплив має на організм все, що з нами відбувається", - додала виконавиця.

Нагадаємо, за останній час Надя Дорофєєва вже вдруге потрапляє до лікарні. На початку червня виконавиця теж зізнавалася, що перебуває під наглядом медиків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2659
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