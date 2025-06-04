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Надя Дорофєєва потрапила до лікарні та показалася в палаті під крапельницею
У Наді Дорофєєвої виникли проблеми зі здоров'ям. Артистка говорить, що "посипалася".
Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила, що потрапила до лікарні.
Так, артистка змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї. Виконавиця в Instagram-stories натякнула на проблеми зі здоров'ям. Зокрема, знаменитість опублікувала фото, яке, вочевидь, зроблене в лікарні.
На знімку Надя Дорофєєва лежала в палаті. Артистка демонструвала на камеру свою руку, до якої була приєднана система крапельниці. У подробиці співачка вдаватися не стала. Виконавиця лиш коротко зазначила, що "посипалася".
"Посипалася дівчинка", - коротко підписала свою світлину з лікарні Надя Дорофєєва.
Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Вишнева відверто розповіла про свої серйозні проблеми зі здоров'ям. Виявляється, вже протягом 14 років артистка бореться з тяжкою недугою. Знаменитість за цей час перенесла три операції, а попереду на неї чекає четверта.