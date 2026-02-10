Надя Дорофєєва повідомила про погіршення стану здоров'я і скасувала вже другий свій концерт

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про погіршення свого стану здоров'я.

Невтішними новинами виконавиця поділилась в Instagram-stories. Наразі артистка лікується. Знаменитість сподівалась, що найближчим часом одужує. Проте лікування потребує більше часу.

У зв'язку з хворобою медики забороняють співачці будь-які фізичні активності та навантаження. Тож, через це Наді Дорофєєвій довелося скасувати вже другий свій концерт, а саме у Варшаві, що мав відбутися 14 лютого. Артистка перенесла свій виступ на іншу дату.

"Варшаво, друзі, ми вимушені перенести мій концерт 14 лютого на 28 березня через погіршення мого стану здоров'я. Мені дуже шкода, але поки що я відновлююся трошки довше, ніж планувала, і лікарі досі забороняють мені будь-які активні фізичні навантаження", - поділилась артистка.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва 7 лютого вперше зізналась у проблемах зі здоров'ям. Співачці тоді довелося скасувати концерт у Києві. Що саме непокоїть виконавицю – вона не розкриває.