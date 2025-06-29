Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва пожалілася на жорстку дієту та пояснила, чому мусить її дотримуватися.

У своєму Telegram артистка поділилася, що в неї виникли певні проблеми зі здоров'ям. У конкретику виконавиця вдаватися не стала, але натякнула, що це пов'язано із засвоєнням глютену в її організмі. Зокрема, співачці призначили спеціальну жорстку дієту, якої вона мусить дотримуватися. Тож, нині Надя Дорофєєва не споживає продукти, що містять глютен.

Виконавиця жаліється, що дотримуватися дієти їй дається нелегко. Виявляється, глютен міститься в багатьох продуктах. Особливо Дорофєєву обурює, що їй доводиться відмовлятися від улюблених страв. Тож, нині артистка намагається звикнути до нового харчування.

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Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Мене посадили на безглютенову дієту. Я вже мрію про піцу, мак (їжа з Mcdonalds – прим. ред.) і простий хліб. Перший інстайт: глютен майже скрізь. Це не тільки хліб, булочки і все таке. Це навіть соєвий соус, який я обожнюю, а ще глютен може бути в шоколаді, вівсянці і вівсяному молоці, яке я постійно пила. Короче в мене стадія "Заперечення", - пожалілася артистка.

Нагадаємо, ще на початку червня Надя Дорофєєва розповідала про проблеми зі здоров'ям. Артистка потрапляла навіть до лікарні. Нещодавно ж виконавиця розповіла, що її організм дав збій через постійний стрес.