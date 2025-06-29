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- Гламур
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Надя Дорофєєва пожалілася на жорстку дієту та пояснила, чому мусить її дотримуватися
Надя Дорофєєва мусить дотримуватися жорсткої дієти. Артистці її призначили через певні проблеми зі здоров'ям.
Українська співачка Надя Дорофєєва пожалілася на жорстку дієту та пояснила, чому мусить її дотримуватися.
У своєму Telegram артистка поділилася, що в неї виникли певні проблеми зі здоров'ям. У конкретику виконавиця вдаватися не стала, але натякнула, що це пов'язано із засвоєнням глютену в її організмі. Зокрема, співачці призначили спеціальну жорстку дієту, якої вона мусить дотримуватися. Тож, нині Надя Дорофєєва не споживає продукти, що містять глютен.
Виконавиця жаліється, що дотримуватися дієти їй дається нелегко. Виявляється, глютен міститься в багатьох продуктах. Особливо Дорофєєву обурює, що їй доводиться відмовлятися від улюблених страв. Тож, нині артистка намагається звикнути до нового харчування.
"Мене посадили на безглютенову дієту. Я вже мрію про піцу, мак (їжа з Mcdonalds – прим. ред.) і простий хліб. Перший інстайт: глютен майже скрізь. Це не тільки хліб, булочки і все таке. Це навіть соєвий соус, який я обожнюю, а ще глютен може бути в шоколаді, вівсянці і вівсяному молоці, яке я постійно пила. Короче в мене стадія "Заперечення", - пожалілася артистка.
Нагадаємо, ще на початку червня Надя Дорофєєва розповідала про проблеми зі здоров'ям. Артистка потрапляла навіть до лікарні. Нещодавно ж виконавиця розповіла, що її організм дав збій через постійний стрес.