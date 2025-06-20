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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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703
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Надя Дорофєєва публічно привітала чоловіка з 36-річчям і показала, де вони святкують

Співачка з чоловіком в особливий день поїхали на відпочинок удвох.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Надя Дорофєєва з чоловіком

Надя Дорофєєва з чоловіком / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська співачка Надя Дорофєєва сьогодні, 20 червня, ніжно привітала свого чоловіка, ресторатора та блогера Мішу Кацуріна з днем народження.

Імениннику виповнилося 36 років. У своїх Instagram-сторіз артистка присвятила коханому зворушливе звернення. На фото Надя показала Мішу у доволі креативному вигляді — ресторатор сидить на підлозі з блискітками поблизу очей. А на світлині співачка ніжно звернулася до обранця.

"З днем народження, моє кохання", — щиро привітала Дорофєєва чоловіка.

Чоловік Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Чоловік Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Крім привітання, зірка поділилася й кадрами з невеликої мандрівки, на яку пара вирушила напередодні святкування. Подружжя зупинилося в готелі, розташованому серед мальовничої природи Волинської області. Надя показала шанувальникам, як вони проводять час разом, поринувши у спокій і оточивши себе неймовірними краєвидами.

Надя Дорофєєва показала відпочинок з чоловіком / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала відпочинок з чоловіком / © instagram.com/nadyadorofeeva

Шанувальники пари засипали їх теплими побажаннями та відзначили, що між закоханими панує гармонія й ніжність.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва публічно звернулася до російських окупантів, які радіють ракетним ударам по Україні. Зірка емоційно засудила їхні дії.

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