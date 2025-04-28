Надя Дорофєєва розірвала Мережу танцювальним хітом, на який фани чекали три роки

Надя Дорофєєва з командою

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Українська співачка Надя Дорофєєва розірвала Мережу новим танцювальним хітом, на який її шанувальники чекали три роки.

Йдеться про пісню FENOMENAL’. Трек мав вийти ще у березні 2022 року та увійти до першого сольного альбому виконавиці. Композиція звучала російською мовою. Початок повномасштабної війни скорегував ці плани. Зокрема, прем'єру Надя Дорофєєва, звичайно ж, скасувала. FENOMENAL’ співачка переклала українською, але виконувала лише на концертах.

Утім, прихильники неабияк оцінили трек і почали засипати Дорофєєву запитаннями, а коли ж буде студійна версія. І от, нарешті, через три роки артистка потішила фанів офіційною прем'єрою FENOMENAL’.

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"Пісня FENOMENAL’ мала вийти у моєму першому сольному альбомі у березні 2022-го, але сталася велика війна. Альбом так і не вийшов. Я написала всі нові пісні, а зі старих переклала тільки три — і FENOMENAL’ була однією з них. Вона звучала виключно в турових концертах. І я не планувала її випускати, поки не почався справжній флешмоб із запитів — протягом трьох років", - поділилася артистка.

До речі, композицію на стримінгових платформах можна було послухати вже 24 квітня. Трек вже встиг посісти перше місце в чарті Apple Music, стати лідером у трендах YouTube і потрапити до плейлистів Spotify. Наразі ж виконавиця представила dance video. У кліпі виконавиця просто дивує своєю хореографією, яку поставила яскрава українська танцівниця Марина Кущова.

Нагадаємо, нещодавно репер OTOY випустив нову пісню. У кліпі на трек лауреат BAFTA Олександр Рудинський розбурхав пристрастю з дружиною.