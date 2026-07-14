Надя Дорофєєва розкрила секрет стрункості і чесно зізналась, якої дієти дотримується

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва розкрила секрет стрункості та чесно зізналась, якої дієти дотримується.

Виконавиця вирішила поспілкуватися в прихильниками в Instagram-stories. Артистці поставили чимало запитань, зокрема й тих, що стосувались її фігури. У співачки поцікавились, що їй допомагає мати таке струнке та підтягнуте тіло. Тож, Надя Дорофєєва розкрила свої секрети.

Артистка зізналась, що, звичайно, без спорту не минається. Зокрема, співачка, коли дає концерти, активно рухається на сцені. Окрім того, в артистки є спортивні заняття два рази на тиждень.

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Що стосується харчування, то Надя Дорофєєва мало їсть солодкого. Окрім того, виконавиця дотримується безглютенової дієти, яку дозволяє собі раз на тиждень порушувати. Також співачка чесно зізналась, що в неї є проблеми зі щитоподібною залозою, тож вона припускає, що й через це може бути такою худорлявою.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

«По-перше, багато кардіо на сцені. Два рази на тиждень заняття, але тільки зі своєю вагою. Мінімум солодкого. У мене набута непереносимість глютену, цю дієту порушую раз на тиждень. Проблема зі щитоподібною. Думаю, може тому я худа все життя?» — зізналась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва зачарувала пляжним фото в бікіні. Артистка також показала, як минає її романтичний відпочинок із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

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