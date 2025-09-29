ТСН у соціальних мережах

Гламур
149
2 хв

Надя Дорофєєва розкрила свою жорстку дієту і чому мусить її дотримуватись: "Це жахливо"

Артистка стежить за своїм харчуванням, аби уникнути проблем зі здоров'ям.

Валерія Сулима
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналась, що мусить дотримуватися жорсткої дієти.

Виявляється, це не забаганка артистки, а просто необхідність, щоб уникнути проблем зі здоров'ям. Як зізналась виконавиця на проєкті "Ближче до зірок", в неї діагностували непереносимість глютену. Співачці довелося відмовитись від багатьох страв, у тому числі й її улюблених. Надя Дорофєєва говорить, що це дається доволі складно.

"Це жахливо! Безглютенова дієта - це жах. Мені поставили непереносимість глютену, хоча я обожнюю булочки, все, що пов'язано з пастою, хлібом, піца. Я їм все! Я худенька від дитинства, ну так склалося. І тут мене садять на цю дієту… Дуже складно", - зізнається артистка.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Врешті, Надя Дорофєєва вже звикла дотримуватися дієти. Також виконавиця запримітила й плюси – її шкіра має набагато кращий вигляд. Весь цей час артистку підтримує її чоловік, ресторатор Міша Кацурін, який постійно робить їй компліменти.

"Через три місяці можу вже сказати, що я звикла, шкіра - набагато краща. Мені навіть чоловік мій каже: "Щось у тебе такий ідеальний живіт". Я кажу, що це, мабуть, все моя дієта. Він мене підтримує завжди. Навіть коли я можу об'їстися, він каже, що все добре", - говорить співачка.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва розсекретила найдивніший подарунок від прихильників. Також артистка зізналась, який вчинок фанатки її неабияк розчулив.

