Надя Дорофєєва розповіла про виявлену у неї пухлину в грудях та зробила важливу заяву

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про виявлену у неї пухлину в грудях.

Жовтень — місяць обізнаності про рак молочної залози. У своєму Instagram Надя Дорофєєва привернула увагу до цієї важливої теми. Річ у тім, що приблизно 2017 року у неї виявили фіброаденому — доброякісну пухлину молочної залози. На щастя, лікарі це вчасно помітити і зробили артистці операцію з її видалення.

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Відтоді співачка регулярно обстежує свій організм. Водночас вона звернулася до прихильників та зробила важливу заяву. Виконавиця нагадала, що неабияк важливо піклуватися про своє здоров’я, особливо в умовах постійного стресу, тож закликала обов’язково обстежувати організм і берегти себе.

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Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

«Це фото — нагадування вам від мене, що жовтень є місяцем обізнаності про рак молочної залози і привід нарешті записатися на чекап, якщо давно відкладали. Саме завдяки вчасній діагностиці я колись виявила у себе фіброаденому та видалила її. Раджу вам знайти свого лікаря, якому довіряєте. Бережіть себе», — звернулася до підписників Дорофєєва.

Нагадаємо, нещодавно режисер Олексій Комаровський зізнався, що в нього діагностували рак шкіри. Тепер йому необхідна термінова операція. До слова, рак поширився на обличчі режисера.

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