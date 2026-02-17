ТСН у соціальних мережах

Надя Дорофєєва розсекретила ім'я відомої співачки, якою захоплюється: "Вражає її сміливість"

Артистка відверто розповіла про свою кумирку.

Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила ім'я відомої артистки, якою захоплюється.

Про свою кумирку виконавиця розповіла в Telegram. Зокрема, Надя Дорофєєва похизувалась вініловою платівкою, яку їй подарували друзі. На ній записаний новий альбом іспанської співачки та авторки пісень Rosalia.

Надя Дорофєєва щиро зізналась, що неабияк захоплюється творчістю іспанки. Виконавицю підкорюють експерименти Rosalia, а також сміливість проявлятися в музиці.

Подарунок Наді Дорофєєвій від друзів / © t.me/thisisdorofeeva

"Цей альбом Rosalia однозначно перевернув розуміння класичних попальбомів і показав, що експерименти високо оцінюються всією музичною індустрією. Я її обожнюю і мене вражає її сміливість", — зізналась виконавиця.

Зазначимо, Rosalia — іспанська співачка. Свій творчий шлях вона розпочала 2013 року. Найвідоміші пісні артистки — DESPECHÁ, Con Altura, MALAMENTE, BESO, LA FAMA та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва жалілась на погіршення стану здоров'я. Через це артистці довелося скасувати два свої концерти.

