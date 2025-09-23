Надя Дорофєєва розсекретила найдивніший подарунок від фанів і який її розчулив найбільше

Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила, який найдивніший подарунок отримувала від шанувальників і який її найбільше розчулив.

У виконавиці чимала фан-база. Артистка тішить прихильників неабиякою енергією на сцені, а вони ж віддячують їй різноманітними презентами. На проєкті "Тур зірками" виконавиця говорить, що отримувала різні подарунки: і одяг, і платівки, і багато чого іншого. Один з улюблених, але дещо дивних презентів артистки – це пристрій для очищення пупка.

"Мій улюблений – це очищувач для пупка, мені подарували. Взагалі, вони дарують мені піжами, які я реально ношу, дарують платівки. У мене офігенна колекція платівок. Це все робить фан-клуб. Вони мені іноді дарують якісь концертні костюми, шкарпетки. Вони всі знають, що я дуже люблю шкарпетки", - говорить співачка.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Однак один подарунок Надя Дорофєєва запам'ятає на все життя. Співачка говорить, що, коли ще вона була в гурті "Время и Стекло", шанувальниця вирішила їй вручити улюблену каву. Однак дівчина неабияк довго чекала на артистку, що напій вже навіть охолонув. Коли прихильниця нарешті зустріла Надю Дорофєєву, то вручила їй каву зі словами, що хотіла потішити свою кумирку. Співачка говорить, що тоді її це неабияк розчулило.

"Перший такий зворушливий для мене момент, коли ще в турі "Время и Стекло" дівчина чекала на мене на службовому вході, і вона принесла мені склянку з лате, бо вона знала, що я дуже люблю лате. Вона стояла, дуже довго на мене чекала, кава охолола. Вона каже: "Я не знала, коли ви приїдете, я чекала на вас дві з половиною години, але я знаю, що ви так любите пити лате, і я хотіла вам підняти настрій". Мене розірвало емоційно від цього. Я пам'ятаю це вже років шість і ніколи не забуду, бо для мене не важливо, скільки і що коштує, для мене важливо, коли людина старається", - ділиться артистка.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Також виконавиця наголосила, що їй приємно отримували подарунки від шанувальників. Артистка забирає їх всі з собою, пам'ятає та користується ними.

