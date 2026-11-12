Надя Дорофєєва розсекретила власні редфлеги: які недоліки приховувала співачка

Надя Дорофєєва

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Українська співачка Надя Дорофєєва зізналась у власних редфлегах і запропонувала припинити їх приховувати.

Виконавиця представила нову пісню, яка отримала назву «Червоні прапорці». Композицією артистка пропонує по-новому подивитися на ярлики, які люди звикли навішувати одне на одного й на самих себе. Ми часто називаємо когось «редфлегом», коли ця людина не відповідає нашим очікуванням, але й самі можемо ставати «червоним прапорцем» для когось іншого. У кожного є слабкості, суперечності, бажання та риси, які люди часто намагаються приховати від себе й інших або просто ігнорують.

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«Мене манить туди, де червоні прапорці» — це про те, щоб самостійно вирішувати, що означають для тебе власні редфлеги. Щоб замість того, щоб намагатися звільнитися від своїх «червоних прапорців», ми вчилися приймати їх у собі та не дозволяли чужим ярликам впливати на нас», — говорить артистка.

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Надя Дорофєєва

Пісню Надя Дорофєєва написала разом зі співавторами Михайлом Кацуріним і Іваном Клименком. А музичне відео зняв режисер Руслан Махов.

У ньому героїня опиняється серед власних редфлегів: усе починається з одного «червоного прапорця», але поступово вона заповнює ними весь простір, перетворюючи його на цілий світ зі слабкостей, спокус і помилок. Намагаючись звільнитися від них, героїня поступово усвідомлює, що кожен прапорець — результат її власного вибору. І єдине, що залишається, — прийняти їх як частину себе.

«Я хотів, щоб Надя мала трохи неземний вигляд, навіть футуристичний. Вона ніби існує у власній реальності, де все навколо є відображенням її внутрішнього стану. І попри цю футуристичну оболонку, її історія дуже людська: про слабкості, спокуси та помилки, які ми іноді повторюємо, навіть коли прекрасно це розуміємо», — говорить Руслан Махов.

Для створення цього світу на знімальному майданчику використали 60 червоних прапорців, які стали частиною візуальної драматургії кліпу.

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Нагадаємо, нещодавно гурт «Без Обмежень» представив нову пісню «Лейла». У кліпі на трек знімалась акторка Анастасія Цимбалару, яка кардинально змінила образ.

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