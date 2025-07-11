Надя Дорофєєва шокувала, як РФ розтрощила студію, де вона записувала кліп з Позитивом

Надя Дорофєєва і Позитив, наслідки обстрілу Києва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва емоційно відреагувала на наслідки чергової масованої атаки Росії на Київ 10 липня.

Артистка у фотоблогу розповіла, що під час обстрілу була знищена студія, у якій вона зовсім нещодавно знімала довгоочікуваний кліп із музикантом Позитивом. Ця локація відігравала важливу роль у новому відео зіркового дуету на пісню "Смак-печаль", який презентували буквально в той самий зловісний день, 10 липня.

У своєму дописі Надя опублікувала символічний колаж: вгорі — кадр із кліпу, внизу — фото зруйнованої студії, яка палає. Артистка наголосила, що команда майданчика не планує відновлювати об’єкт і не збирає кошти, однак закликає підтримувати українських військових. Зірка не приховує емоцій і зізнається, що їй психологічно складно витримувати такі новини.

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Надя Дорофєєва і Позитив, наслідки обстрілу Києва / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Зверху — кадр з нашого з Позитивом нового кліпу, який вийшов вчора. Знизу — студія, в якій ми його ще зовсім нещодавно знімали… Кілька годин тому ми дізналися, що вона припинила своє існування внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Києву 10 липня. Студію не будуть відновлювати, тому команда не просить про допомогу. Просять лише про одне — підтримувати наші Сили оборони, донатити. Я не знаю, як вивозити ці щоденні контрасти…" — написала артистка.

Нагадаємо, нещодавно вдова Ігоря Поклада розповіла, як композитор помирав під час масованого обстрілу України.