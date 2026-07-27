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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Надя Дорофєєва штовхнула Позитива в одязі в басейн: мокрий співак влаштував емоційний скандал

Артисти розіграли сценку зі сваркою, в якої був неочікуваний фінал.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Надя Дорофєєва та Позитив

Надя Дорофєєва та Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва штовхнула виконавця Позитива в басейн, поки той емоційно сварився з нею.

Так, артисти розіграли кумедну сценку, в якої був неочікуваний фінал. Відповідним роликом поділився Позитив в Instagram-stories. Артист був одягнений у світлі джинси та зелену футболку. Він робив вигляд, ніби емоційно свариться зі співачкою.

Тим часом Надя Дорофєєва постала в рожевій мінісукні та в туфлях на підборах. Виконавиця спостерігала за цим та наспівувала рядки з пісні «747». Наприкінці відео Надя Дорофєєва штовхнула Позитива в басейн. Артист випірнув та далі продовжив емоційно сваритися зі співачкою. Щоправда, тепер він був не лише «злим», а й повністю мокрим.

Зазначимо, таким чином Надя Дорфєєва привертає увагу до своєї нової пісні «747». Вперше артистка заспівала цю композицію у липні на концерті в Одесі. Офіційної прем’єри треку ще не було, але, вочевидь, незабаром це станеться.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункості. Артистка також зізналась, якої дієти дотримується.

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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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