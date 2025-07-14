ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
2 хв

Надя Дорофєєва стала членкинею "Греммі" та показала запрошення від популярної Академії США

Співачка поділилася своїми першими емоціями від такої пропозиції.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва досягла ще одного вагомого етапу у своїй кар'єрі — вона офіційно стала членкинею престижної GRAMMY Recording Academy.

Радісною новиною артистка поділилася з шанувальниками у своєму фотоблогу одразу після новини про погіршення стану здоров'я. Надя наголосила, що цей статус дає їй унікальну можливість не лише голосувати за номінантів, а й активно підтримувати митців з усього світу, зокрема просувати українську культуру на глобальному рівні. Ба більше, Дорофєєва навіть показала офіційне запрошення.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Я стала членкинею GRAMMY Recording Academy — тепер можу розповісти вам офіційно! Кажуть, у непрості моменти життя трапляються знакові події. Сьогоднішній день в мене почався з лікарні, а потім надійшов лист з такою новиною. Це не стільки про досягнення. Скільки про надзвичайну можливість бути частиною світової музичної спільноти. Адже я матиму право голосувати, підтримувати артистів з усього світу і, найцінніше для мене, — представляти українську музику та привертати ще більшу увагу до нашої культури. І що особливо надихає — я зможу брати участь у нових виняткових проєктах Академії, де створюється музичне майбутнє", — написала артистка.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, GRAMMY Recording Academy — це організація, яка щороку вручає найпрестижнішу музичну нагороду світу — Grammy Award. Членство в Академії надається обмеженому колу професіоналів, які активно формують музичну індустрію та мають вагомий вплив на її розвиток.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також долучилася до "Греммі" й розповіла, що це значить для неї.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie