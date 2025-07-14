Надя Дорофєєва стала членкинею "Греммі" та показала запрошення від популярної Академії США

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва досягла ще одного вагомого етапу у своїй кар'єрі — вона офіційно стала членкинею престижної GRAMMY Recording Academy.

Радісною новиною артистка поділилася з шанувальниками у своєму фотоблогу одразу після новини про погіршення стану здоров'я. Надя наголосила, що цей статус дає їй унікальну можливість не лише голосувати за номінантів, а й активно підтримувати митців з усього світу, зокрема просувати українську культуру на глобальному рівні. Ба більше, Дорофєєва навіть показала офіційне запрошення.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Я стала членкинею GRAMMY Recording Academy — тепер можу розповісти вам офіційно! Кажуть, у непрості моменти життя трапляються знакові події. Сьогоднішній день в мене почався з лікарні, а потім надійшов лист з такою новиною. Це не стільки про досягнення. Скільки про надзвичайну можливість бути частиною світової музичної спільноти. Адже я матиму право голосувати, підтримувати артистів з усього світу і, найцінніше для мене, — представляти українську музику та привертати ще більшу увагу до нашої культури. І що особливо надихає — я зможу брати участь у нових виняткових проєктах Академії, де створюється музичне майбутнє", — написала артистка.

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Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, GRAMMY Recording Academy — це організація, яка щороку вручає найпрестижнішу музичну нагороду світу — Grammy Award. Членство в Академії надається обмеженому колу професіоналів, які активно формують музичну індустрію та мають вагомий вплив на її розвиток.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також долучилася до "Греммі" й розповіла, що це значить для неї.