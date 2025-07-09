Надя Дорофєєва та Позитив вперше за п'ять років возз'єдналися та заінтригували дуетом

Позитив та Надя Дорофєєва

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Українські артисти Надя Дорофєєва та Позитив вперше за п'ять років возз'єдналися.

Раніше знаменитості виступали разом у дуеті "Время и Стекло". Їхній тандем розпався ще 2020 року, але фани не втрачали надії на возз'єднання. І ось, минуло п'ять років, і це нарешті сталося. Надя Дорофєєва та Позитив заінтригували спільним дуетом.

Утім, перш ніж випустити композицію, артисти розсекретили важливу мету їхнього возз'єднання. Виконавці допомагають збирати кошти на закупівлю сучасних українських ШІ-керованих турелей Sky Sentinel, що допомагають знищувати повітряні загрози, зокрема "Шахеди" і крилаті ракети. Збір триватиме 24 години, протягом яких кожен може долучитися до доброї справи. А щоб подякувати за підтримку, серед усіх учасників збору розіграють унікальні подарунки, пов'язані з історією гурту "Время и Стекло" та новою музичною роботою артистів.

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"Перш ніж об'єднатися у новій пісні, ми об'єднуємось задля збору "Вартові неба" від UNITED24. На жаль, обстріли не вщухають, навпаки, протягом останніх місяців атаки стали жорстокішими — ворог б'є по нашому життю щодня, нещадно. Ми продовжуємо бачити зруйновані будинки й лікарні, біль і втрати. Тож, тільки об'єднавшись, зможемо захистити наше життя, одне одного та зробити все можливе, аби українські ночі стали по-справжньому тихими", - ділиться співачка.

До слова, мета збору - 505 404 грн. Після цього артисти обіцяли запрем'єрити дуетну пісню. Однак лише за декілька годин фани Наді Дорофєєвої та Позитива зібрали необхідну суму, тож збір подвоїли. Наразі прихильники задонатили майже 800 тисяч гривень. Поки ж вони можуть насолодитися лише уривком композиції.