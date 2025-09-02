- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 559
- Час на прочитання
- 1 хв
Надя Дорофєєва у бікіні замилувала цілунками з чоловіком Кацуріним біля басейну
З подружжям також відпочивали діти від першого шлюбу чоловіка.
Українська співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним влаштували вікенд в останні сонячні дні літа.
У своєму Instagram артистка опублікувала теплі світлини, де разом з коханим насолоджується відпочинком і весело проводить час із донькою та сином Міші.
Надя була одягнена в спокусливе яскраво-рожеве бікіні. На кадрах вона ніжно пригортається до свого чоловіка й цілується з ним.
Дорофєєва кумедно підписала світлини словами "Літо, пака!" й отримала купу захопливих коментарів від підписників.
Ой… як тепло і затишно за світлинах!
Ну яка гарна!
Такий атмосферний допис, що вже знову хочеться літо…
Кацурін, своєю чергою, залишив коментар з перчинкою: "Дуже гаряча!"
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показалася з мамою і бабусею чоловіка Кацуріна. Співачка повідомила про важливе сімейне свято.