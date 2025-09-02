Надя Дорофєєва у бікіні замилувала цілунками з чоловіком Кацуріним біля басейну

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © Кінотеатр "Оскар"

Реклама

Українська співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним влаштували вікенд в останні сонячні дні літа.

У своєму Instagram артистка опублікувала теплі світлини, де разом з коханим насолоджується відпочинком і весело проводить час із донькою та сином Міші.

Надя Дорофєєва з донькою Міші Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва із сином Міші Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя була одягнена в спокусливе яскраво-рожеве бікіні. На кадрах вона ніжно пригортається до свого чоловіка й цілується з ним.

Реклама

Дорофєєва кумедно підписала світлини словами "Літо, пака!" й отримала купу захопливих коментарів від підписників.

Ой… як тепло і затишно за світлинах!

Ну яка гарна!

Такий атмосферний допис, що вже знову хочеться літо…

Кацурін, своєю чергою, залишив коментар з перчинкою: "Дуже гаряча!"

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показалася з мамою і бабусею чоловіка Кацуріна. Співачка повідомила про важливе сімейне свято.