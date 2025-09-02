ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
1 хв

Надя Дорофєєва у бікіні замилувала цілунками з чоловіком Кацуріним біля басейну

З подружжям також відпочивали діти від першого шлюбу чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © Кінотеатр "Оскар"

Українська співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним влаштували вікенд в останні сонячні дні літа.

У своєму Instagram артистка опублікувала теплі світлини, де разом з коханим насолоджується відпочинком і весело проводить час із донькою та сином Міші.

Надя Дорофєєва з донькою Міші Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з донькою Міші Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва із сином Міші Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва із сином Міші Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя була одягнена в спокусливе яскраво-рожеве бікіні. На кадрах вона ніжно пригортається до свого чоловіка й цілується з ним.

Дорофєєва кумедно підписала світлини словами "Літо, пака!" й отримала купу захопливих коментарів від підписників.

  • Ой… як тепло і затишно за світлинах!

  • Ну яка гарна!

  • Такий атмосферний допис, що вже знову хочеться літо…

Кацурін, своєю чергою, залишив коментар з перчинкою: "Дуже гаряча!"

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показалася з мамою і бабусею чоловіка Кацуріна. Співачка повідомила про важливе сімейне свято.

Дата публікації
Кількість переглядів
559
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie