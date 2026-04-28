Надя Дорофєєва віддала свій Instagram незнайомцю: хто тепер говорить від її імені

Українська співачка Надя Дорофєєва долучилася до збору UNITED24 «Захист неба» та передала свій Instagram пілоту Повітряних сил, щоб привернути увагу до ППО та підтримки армії.

Артистка долучилася до благодійної місії в межах власної соціальної ініціативи «Передаю слово». Доступ до її сторінки отримав бойовий льотчик із позивним Air Hooligan. На один день він став голосом її 5-мільйонної аудиторії в Instagram. Пілот показав реалії служби без прикрас. Розповів про підготовку до вильотів і щоденну відповідальність. А також поділився особистими думками про війну та небо, яке він захищає.

Ініціатива стала частиною великого збору UNITED24, спрямованого на посилення української протиповітряної оборони. Кампанія «Захист неба» вже допомагає закуповувати необхідні системи, які щодня рятують життя. І водночас такі проєкти дозволяють показати війну через особисті історії тих, хто стоїть на передовій.

Від 2022 року росія випустила по цивільних в Україні понад 97 000 дронів і 13 800 ракет. І попри це життя під українським небом продовжується — люди живуть, творять, кохають, тримаються й не втрачають надії.

