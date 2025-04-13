Надя Дорофєєва вперше на концерті заспівала з чоловіком Кацуріним і приголомшила емоційним дуетом

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/gorovaya_irina

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Українська співачка Надя Дорофєва вперше на сцені заспівала з чоловіком, ресторатором та музикантом Мішею Кацуріним.

Так, 12 квітня артистка відіграла сольний концерт у київському Палаці Спорту. На фанів артистки чекало чимало приємних сюрпризів. Одним із них був неочікуваний номер виконавиці з чоловіком Кацуріним. Музикант, який доволі часто допомагає Дорофєєвій створювати треки, нарешті разом із нею вийшов на сцену.

Фани могли припустити, що подружжя виконає пісню “Щоб не було”, яка стала символом їхнього кохання. Утім, закохані заспівали трек “Немає мережі”. Дорофєєва співала, а Кацурін, окрім цього, ще й грав на гітарі. Відео зі спільним виступом подружжя поділилося видання “Музвар”. Як у коментарях зізнавались прихильники, номер вийшов неабияк емоційним.

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Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва та Міша Кацурін дали спільне інтерв’ю. Подружжя розповіло про їхні незвичайні сімейні традиції. Також закохані розсекретили, якими сюрпризами тішать одне одного.