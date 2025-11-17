- Дата публікації
Надя Дорофєєва заговорила про планування вагітності та у яких стосунках з ексчоловіком Дантесом
Артистка планує народити у найближчому майбутньому.
Українська співачка Надя Дорофєєва вперше за тривалий час заговорила про особисте життя.
Артистка нині заміжня з ресторатором Мішею Кацуріним. І час від часу у Мережі Надя отримує надокучливі запитання про майбутнє поповнення в родині. Цього разу «Люкс ФМ» поцікавилися у виконавиці тією ж темою. У відповідь співачка засміялася і ствердно відповіла на запитання журналістки, чи планує зірка «найближчим часом мати своїх дітей».
Водночас Дорофєєва під час зіркового бліцу, який опублікували в Instagram, заговорила про колишнього чоловіка Володимира Дантеса. Зокрема, співачка натякнула, що вони не надто активно спілкуються між собою. Принаймні, обидва не вітають одне одного з прем’єрами пісень і не підтримують у шоубізнесі. Тим не менш, артистка вірить, що дружнє спілкування між колишніми насправді можливо.
До слова, Надя вже неодноразово пробувала себе у ролі мами. Річ у тому, що від попередніх стосунків її чоловік Міша виховує двох дітей – доньку Олександру та сина Івана. Тож подружжя регулярно проводить з ними час.
