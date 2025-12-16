ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
1 хв

Надя Дорофєєва замилувала кадрами, як із дітьми чоловіка Кацуріна вбирала ялинку

Артистка показала, як готується до новорічних свят.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, та його дітьми вбирала вдома ялинку.

Артистка готується до новорічних свят. Принаймні, ялинку вдома вона вже поставила. Вочевидь, виконавиця обрала живе святкове деревце, а не штучне, до того ж чималого розміру. Спершу ялинку прикрасили гірляндою, яка світиться жовтими тьмяними вогниками.

Ялинкові іграшки Надя Дорофєєва та Міша Кацурін обрали в одному стилі – це були прозорі кулі. Співачка вбирала новорічне деревце з чоловіком та його дітьми. Син ресторатора Іван поки ще маленького зросту, тож йому допомагав батько – підсаджував.

Міша Кацурін із дітьми / © instagram.com/nadyadorofeeva

Міша Кацурін із дітьми / © instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, Міша Кацурін та Надя Дорофєєва перебувають у шлюбі від 2023 року. Спільних дітей у пари немає. Тим часом ресторатор виховує доньку Сашу та сина Ваню від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, родина Тімура Мірошниченка вже теж прикрасила вдома ялинку. Ведучий це зробив разом із дружиною та одразу чотирма дітьми.

Дата публікації
Кількість переглядів
414
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie