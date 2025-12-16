Надя Дорофєєва замилувала кадрами, як із дітьми чоловіка Кацуріна вбирала ялинку

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Реклама

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, та його дітьми вбирала вдома ялинку.

Артистка готується до новорічних свят. Принаймні, ялинку вдома вона вже поставила. Вочевидь, виконавиця обрала живе святкове деревце, а не штучне, до того ж чималого розміру. Спершу ялинку прикрасили гірляндою, яка світиться жовтими тьмяними вогниками.

Ялинкові іграшки Надя Дорофєєва та Міша Кацурін обрали в одному стилі – це були прозорі кулі. Співачка вбирала новорічне деревце з чоловіком та його дітьми. Син ресторатора Іван поки ще маленького зросту, тож йому допомагав батько – підсаджував.

Реклама

Міша Кацурін із дітьми / © instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, Міша Кацурін та Надя Дорофєєва перебувають у шлюбі від 2023 року. Спільних дітей у пари немає. Тим часом ресторатор виховує доньку Сашу та сина Ваню від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, родина Тімура Мірошниченка вже теж прикрасила вдома ялинку. Ведучий це зробив разом із дружиною та одразу чотирма дітьми.