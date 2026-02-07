- Дата публікації
Надя Дорофєєва зізналась у проблемах зі здоров'ям і скасувала концерт: "Гостре погіршення стану"
Артистка вимушена скасувати концерт, оскільки лікарі суворо заборонили їй навантаження.
Українська співачка Надя Дорофєєва зізналась у проблемах зі здоров'ям, через які вимушена скасувати концерт.
Невтішними новинами виконавиця поділилась в Instagram-stories. Артистка зізналась, що в неї гостре погіршення стану здоров'я. Співачка вже звернулась за допомогою до медиків. Наді Дорофєєвій призначили лікування і при цьому заборонили будь-яке фізичне навантаження.
"У мене гостре погіршення стану здоров'я, і лікарі заборонили мені будь-яке фізичне навантаження", - говорить артистка.
Що саме сталося – Надя Дорофєєва розкривати не стала. Натомість співачка зізналась, що стан її здоров'я не дозволяє дати концерт 7 лютого. Тож, артистці довелося його скасувати, адже це ризиковано для неї. Надя Дорофєєва перепросила у шанувальників та наголосила, що їй неабияк прикро.
"Я ненавиджу скасовувати концерти і виступала навіть з температурою 39. Але виступ в Осокорі маємо перенести, бо він дуже ризикований для мене", - зізналась виконавиця.
