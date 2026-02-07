ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
1 хв

Надя Дорофєєва зізналась у проблемах зі здоров'ям і скасувала концерт: "Гостре погіршення стану"

Артистка вимушена скасувати концерт, оскільки лікарі суворо заборонили їй навантаження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналась у проблемах зі здоров'ям, через які вимушена скасувати концерт.

Невтішними новинами виконавиця поділилась в Instagram-stories. Артистка зізналась, що в неї гостре погіршення стану здоров'я. Співачка вже звернулась за допомогою до медиків. Наді Дорофєєвій призначили лікування і при цьому заборонили будь-яке фізичне навантаження.

"У мене гостре погіршення стану здоров'я, і лікарі заборонили мені будь-яке фізичне навантаження", - говорить артистка.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Що саме сталося – Надя Дорофєєва розкривати не стала. Натомість співачка зізналась, що стан її здоров'я не дозволяє дати концерт 7 лютого. Тож, артистці довелося його скасувати, адже це ризиковано для неї. Надя Дорофєєва перепросила у шанувальників та наголосила, що їй неабияк прикро.

"Я ненавиджу скасовувати концерти і виступала навіть з температурою 39. Але виступ  в Осокорі маємо перенести, бо він дуже ризикований для мене", - зізналась виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Ченнінг Татум нажахав фото з лікарні. Артист повідомив, що переніс операцію.

Дата публікації
Кількість переглядів
316
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie