Надя Дорофєєва зізналась у проблемах зі здоров'ям і скасувала концерт: "Гостре погіршення стану"

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналась у проблемах зі здоров'ям, через які вимушена скасувати концерт.

Невтішними новинами виконавиця поділилась в Instagram-stories. Артистка зізналась, що в неї гостре погіршення стану здоров'я. Співачка вже звернулась за допомогою до медиків. Наді Дорофєєвій призначили лікування і при цьому заборонили будь-яке фізичне навантаження.

"У мене гостре погіршення стану здоров'я, і лікарі заборонили мені будь-яке фізичне навантаження", - говорить артистка.

Що саме сталося – Надя Дорофєєва розкривати не стала. Натомість співачка зізналась, що стан її здоров'я не дозволяє дати концерт 7 лютого. Тож, артистці довелося його скасувати, адже це ризиковано для неї. Надя Дорофєєва перепросила у шанувальників та наголосила, що їй неабияк прикро.

"Я ненавиджу скасовувати концерти і виступала навіть з температурою 39. Але виступ в Осокорі маємо перенести, бо він дуже ризикований для мене", - зізналась виконавиця.

