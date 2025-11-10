ТСН у соціальних мережах

Гламур
404
2 хв

Надя Дорофєєва зізналася, чому не співала українською до війни: "Був дикий страх"

Виконавиця поділилася думками щодо своєї творчості у минулому та зараз.

Віра Хмельницька
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва, вона ж DOROFEEVA, відверто розповіла про те, чому спочатку не створювала музику українською мовою.

Зірка зізналася, що після початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року вирішила повністю перейти на українську — як у спілкуванні, так і у творчості. Та зробити цей крок виявилося складніше, ніж вона очікувала. Артистка поділилася, що саме творчість Святослава Вакарчука та його колективу стала для неї своєрідним орієнтиром і водночас викликом.

«2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що повністю переходжу на українську — і в своїй творчості також. У мене був дикий страх через пісні «Океану Ельзи». Я дуже боялася писати українською, тому що наш український слухач сильно звертає увагу на текст. Особисто для мене ці пісні поставили таку планку», — зізналася Дорофєєва у випуску шоу «Артилерія».

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка пояснила, що довгий час не наважувалася писати тексти самостійно, адже порівнювала себе з відомими авторами української сцени. Вона вважала, що не зможе висловити емоції настільки глибоко й щиро, як це робить Вакарчук. Артистка пригадала, що пісня «Відповідь» гурту «Океан Ельзи» справила на неї особливе враження. Твір вийшов 2024 року, і під час його прослуховування Надя разом із чоловіком не стримала сліз.

З часом Дорофєєва подолала свої страхи. Вона зізналася, що тепер створює тексти українською легко та натхненно, а для натхнення часто перечитує рядки пісень «Океану Ельзи», які допомагають їй налаштуватися на потрібну емоційну хвилю.

«Зараз у мене вже немає цього страху. Я прийняла, що можу писати українською і що це — справжнє, моє», — підсумувала артистка.

