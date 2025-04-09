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- Гламур
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Надія Матвєєва отримала новий паспорт за кордоном і на фото похизувалася ним
У знаменитості не звичайний документ, а такий, що допоможе їй пройти 260 кілометрів пішки.
Українська телеведуча Надія Матвєєва здійснила одну зі своїх мрій. Вона отримала паспорт за кордоном.
Щоправда, цей документ незвичайний. Знаменитість отримала паспорт Credencial del peregrino. З цим документом ведуча пішки пройде шлях Camino de Santiago з Порту до Сантьяго де Компостела. Паспорт потрібен для того, щоб потім отримати Свідоцтво про проходження Шляху. У документі мають бути штампи, які ставлять під час пішої подорожі. Це підтверджуватиме те, що учасник пройшов Шлях.
“Я отримала новий паспорт — Credencial del peregrino, з яким я пройду шлях Camino de Santiago з Порту до Сантьяго де Компостела. Я мріяла про цю пригоду три роки і вдячна, що наважилася стати пілігрімом, відчуваючи натхнення та рішучість, підтримку друзів, натяки життя”, — ділиться ведуча.
Надія Матвєєва зізнається, що мріяла про це три роки і нарешті наважилася на цю пригоду. Тож, попереду на ведучу чекають 260 кілометрів пішої дороги. Ведуча насолоджуватиметься краєвидами Португалії та Іспанії, а також дізнаватиметься їхні культурні традиції.
“Попереду подорож пішки 260 км, випробування шляхом та роздуми, краса природи, культурні традиції Португалії та Іспанії з Україною в серці. Яким буде мій Каміно, як він вплине на мене? Про це розповім, а поки побажайте мені гарного шляху: Buen Camino!” — додала ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Надія Матвєєва отримала диплом магістра. Також знаменитість показала, яким був її випускний з університету в Переяславі.