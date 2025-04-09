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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1776
Час на прочитання
2 хв

Надія Матвєєва отримала новий паспорт за кордоном і на фото похизувалася ним

У знаменитості не звичайний документ, а такий, що допоможе їй пройти 260 кілометрів пішки.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Надія Матвєєва

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Українська телеведуча Надія Матвєєва здійснила одну зі своїх мрій. Вона отримала паспорт за кордоном.

Щоправда, цей документ незвичайний. Знаменитість отримала паспорт Credencial del peregrino. З цим документом ведуча пішки пройде шлях Camino de Santiago з Порту до Сантьяго де Компостела. Паспорт потрібен для того, щоб потім отримати Свідоцтво про проходження Шляху. У документі мають бути штампи, які ставлять під час пішої подорожі. Це підтверджуватиме те, що учасник пройшов Шлях.

“Я отримала новий паспорт — Credencial del peregrino, з яким я пройду шлях Camino de Santiago з Порту до Сантьяго де Компостела. Я мріяла про цю пригоду три роки і вдячна, що наважилася стати пілігрімом, відчуваючи натхнення та рішучість, підтримку друзів, натяки життя”, — ділиться ведуча.

Надія Матвєєва з новим паспортом / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надія Матвєєва з новим паспортом / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надія Матвєєва зізнається, що мріяла про це три роки і нарешті наважилася на цю пригоду. Тож, попереду на ведучу чекають 260 кілометрів пішої дороги. Ведуча насолоджуватиметься краєвидами Португалії та Іспанії, а також дізнаватиметься їхні культурні традиції.

“Попереду подорож пішки 260 км, випробування шляхом та роздуми, краса природи, культурні традиції Португалії та Іспанії з Україною в серці. Яким буде мій Каміно, як він вплине на мене? Про це розповім, а поки побажайте мені гарного шляху: Buen Camino!” — додала ведуча.

Новий паспорт Надії Матвєєвої / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Новий паспорт Надії Матвєєвої / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Нагадаємо, нещодавно Надія Матвєєва отримала диплом магістра. Також знаменитість показала, яким був її випускний з університету в Переяславі.

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