Надін із "Холостяка-11" знялася в одному фільмі з Дженніфер Еністон та ледь не втратила роботу

Учасниця "Холостяка-11", блогерка Надін Медведчук розповіла, як знялася в одному фільмі з голлівудською акторкою Дженніфер Еністон.

Нині українка проживає в США та намагається там побудувати акторську кар'єру. Блогерці поталанило потрапити на один знімальний майданчик із зіркою Голлівуду Дженніфер Еністон. Щоправда, Надін була залучена лише у масовці.

"Із Дженніфер Еністон я потрапила в один кадр, коли була у масовці. Нас було п'ятеро дівчат, і вона. Ми (у кадрі – прим. ред.) всі разом стояли і розмовляли. Звісно, з моєю англійською, яка з поганим діалектом, вони не можуть мене взяти акторкою", - розповіла Надін в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Надін Медведчук, Слава Дьомін

Блогерка поділилася, що їй навіть вдалося перекинутися парою слів з Дженніфер Еністон. За словами Надін, акторка була відкритою та люб'язною.

"Настільки тут люди всі відкриті. Немає значення, скільки вони зняли фільмів, скільки вони заробляють на місяць і який чек у них за цей фільм, вони спілкуються з усіма. У них немає охорони, яка з усіх боків ходить. Вона сказала, що вона вже дуже втомилася, але далі встала в кадр знову усміхається", - пригадала блогерка.

До речі, Надін навіть зуміла зробити фото з Еністон. Однак це було заборонено на знімальному майданчику. Тому охорона видалила кадр із телефона Медведчук. Також через знімок Надін ледь не втратила свою роль. На щастя, все обійшлося лише попередженням.

Надін Медведчук, Слава Дьомін

"Була ситуація…Я знаю, що є правила. Але дуже хотіла зробити фотографію, що я з нею в одному кадрі. Це побачила охорона, вони одразу до мене підійшли, подивились мій телефон, видалили фотографію, видалили з віддалених фотографію. Сказали, що це попередження. Якщо я буду ще раз таке робити, то вони мене просто виключатимуть із проєкту", - зізналась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Еністон потрапила у гучний скандал. Голлівудську акторку звинуватили в антисемітизмі.

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