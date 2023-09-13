Надін із "Холостяка" зізналась, скільки заробляє в Голлівуді і як їй допомогла наречена Ребел Вілсон

Блогерка нині живе у США та знімається там у проєктах.

Учасниця "Холостяка-11", блогерка Надін Медведчук розсекретила свій заробіток у Голлівуді та зізналась, як їй допомогла наречена акторки Ребел Вілсон.

Зокрема, нині знаменитість проживає у США та намагається побудувати кар'єру акторки. Перші кроки Надін вже успішно зробила. Зокрема, вона знімалася у масовці, а також була дублеркою головної героїні у комедійному фільмі "Синій жук".

Як зізналась блогерка, за один знімальний день вона заробляла 350 доларів, однак платила й податки. Головні актори заробляють набагато більше. Надін, щоб отримати серйозну роль, треба покращити знання з англійської мови, зокрема позбутися акценту.

Надін Медведчук / Фото: instagram.com/nadin5_

"За день я заробляла 350 доларів, які оподатковуються. Тобто 30 відсотків податку вираховують з цієї суми. Головні актори, звісно, заробляють більше. Гроші приходять поштою в чеках, які потім можна вивести на свій рахунок", - розповіла Надін в інтерв'ю Viva!

Спочатку Медведчук не планувала підкорювати Голлівуд. Утім, у США вона познайомилася з багатьма акторами та блогерами, які її надихнули. До речі, однією з перший людей, які допомогли Надін, стала наречена голлівудської акторки Ребел Вілсон – дизайнерка Рамона Агрума. Щоправда, в деталі блогерка не стала вдаватися.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Раніше я не планувала підкорювати Голлівуд. Але коли приїхала сюди, познайомилась з багатьма американськими акторами та блогерами. Вони мене надихнули спробувати. До речі, першою людиною, яка допомогла мені в Лос-Анджелесі, стала Рамона, наречена акторки Ребел Вілсон", - зізналась блогерка.

Нагадаємо, Надін Медведчук також мала досвід знімання на одному з майданчиків з американською акторкою Дженніфер Еністон. Щоправда, тоді блогерка ледь не втратила роботу.

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