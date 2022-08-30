Надія Бабкіна заспівала українською в окупованому Луганську та назвала російських військових "героями"

Путіністка Надія Бабкіна яскраво продемонструвала своє ставлення до війни в Україні.

Російська співачка та палка прихильниця Путіна Надія Бабкіна надумала виступити в окупованому Луганську.

Виконавиця виступила у Луганській академічній філармонії для російських військових та мирних жителів. До слова, Бабкіна вчергове пробила дно, адже співала знаменитість не лише російською, а й українською. За словами путіністки, вона таким чином не руйнує різновиди культури.

"Треба віддати належне, у нас у репертуарі дуже багато й українських пісень, вони дивовижні – мелодійні, протяжні, про любов до матері, до батьківщини, до свого місця, свого краю", - цинічно розповіла путіністка російському пропагандистському виданню.

Надія Бабкіна виступила в окупованому Луганську

Бабкіна також в черговий раз розхвалила російських окупантів, які вбивають, катують, ґвалтують невинних людей та мародерять. Росіянка назвала загарбників – "героями".

"Це наші герої, молитися треба, підтримувати. Це наші діти, вони продовжують справу своїх батьків і дідів", - заявила путіністка.

До слова, Бабкіна збирається гастролювати окупованими українськими містами, які практично зруйнували окупанти. У неї заплановані концерти у вщент розбомбленому Маріуполі, Донецьку та інших містах Донбасу.

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