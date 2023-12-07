Надія Матвєєва майстерно відповіла на закиди, що молодший на 20 років бойфренд годиться їй в сини

Українська ведуча Надія Матвєєва у публічному просторі вкрай рідко обговорює свого коханого, який молодший за неї на 20 років.

Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Матвєєва опублікувала ніжне чорно-біле фото, яке їй зробив обранець. На знімку усміхнена ведуча лежала на підлозі та тягнулася однією рукою до камери. За іншу руку Матвєєву, ймовірно, обережно тримав бойфренд.

"Очима коханого", - коротко підписала знімок знаменитість та додала смайлик у вигляді червоного серця.

Надія Матвєєва / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

У коментарях зірку просто засипали компліментами. Користувачі зазначили, що у ведучої очі святяться від щастя. Однак знайшлися й ті користувачі, які дорікнули Матвєєвій, що її коханий молодший за неї на 20 років: "Менше говори про коханого, бо він тобі як син".

Ведуча не стала терпіти таких коментарів. Вона майстерно зазначила, що це взагалі-то її життя і вона обирає, з ким зустрічатися. Також Матвєєва наголосила, що вік коханню не завада.

"А ви експерт з кохання?" – поцікавилася у користувачки знаменитість.

Надія Матвєєва з бойфрендом / Фото: stb.ua

Зазначимо, Надія Матвєєва вже тривалий час зустрічається з чоловіком, який молодший за неї на 20 років. Свого коханого знаменитість не квапиться показувати публіці. Також Матвєєва уникає розмов про бойфренда у публічному просторі.

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