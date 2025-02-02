Надія Матвєєва отримала дипломом магістра і показала, як минув випускний з університету в Переяславі

Українська телеведуча Надія Матвєєва нарешті вже отримала свій диплом магістра і показала, як минув випускний з університету.

Так, півтора року знаменитість здобувала освіту в університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Ведуча навчалася на магістерку та опановувала психологію. Дипломну роботу Надія Матвєєва вже захистила, і ось нарешті настав довгоочікуваний випускний з університету.

Надія Матвєєва разом з іншими однокурсниками зібралася в навчальному закладі. Вони одягнули мантії та конфедератки. В спеціальній залі випускникам урочисто вручали дипломи.

Випускний Надії Матвєєвої / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надія Матвєєва, звичайно ж, потім сфотографувалася в холі університету в образі випускниці. Радісна ведуча на знімку демонструвала свій диплом магістерки.

Випускний Надії Матвєєвої / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Нагадаємо, нещодавно Надія Матвєєва розповідала про нову професію. Знаменитість пояснювала, на чому тепер спеціалізується.

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