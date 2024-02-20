Надія Матвєєва показалася із Валерієм Залужним і його дружиною та розповіла про їхню зустріч

Ведуча висловила свою вдячність подружжю.
Українська ведуча й волонтер Надія Матвєєва поділилася світлиною з ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і його дружиною Оленою.
Так, Надія у своєму фотоблогу потішила шанувальників світлиною з улюбленцями мільйонів українців. Вочевидь, знаменитості зібралися обговорити важливі благодійні проєкти. Тому Матвєєва подякувала подружжю за їхню роботу. Зокрема, за допомогу благодійному фонду Сергія Костири "Ua24", до якого також часто долучається. І додала, що це була неймовірна зустріч.
"Тепло на душі від цієї зустрічі. З повагою до людяності, щирості, сили родини Залужних. Вдячна Валерію Федоровичу за підтримку благодійного фонду Сергія Костири у допомозі військовим. Вдячна пані Олені, берегині потужного чоловіка, стійкість та віра прекрасної жінки надихає. Обійми всім", - написала під фото волонтер.
Своєю чергою, у коментарях шанувальники також висловили свою вдячність панові генералу:
- Валерій Федорович – мудрий чоловік, відважний воїн, справжній захисник своєї землі... Сили вам усім і натхнення на добрі справи
- Низький уклін Валерію Федоровичу, справжній українець, патріот, генерал, честь і хвала!
- Велика повага і вдячність Валерію Залужному
Нагадаємо, нещодавно Валерій Залужний показався з дружиною у бронежилетах на полі та зворушив Мережу спільним фото.
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