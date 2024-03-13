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Надія Матвєєва пояснила, чому приховує свого молодшого на 20 років бойфренда

Надія Матвєєва пояснила, чому приховує свого молодшого на 20 років бойфренда

Надія Матвєєва / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Також ведуча відповіла, чому нічого не розповідає про коханого.

Українська ведуча Надія Матвєєва не показує свого молодшого на 20 років бойфренда та публічно нічого не розповідає про нього.

Знаменитість у коментарі для Oboz.ua пояснила, чому приховує коханого. За словами ведучої, її рідні та близькі – це дорослі люди, які мають свою думку з приводу того чи іншого питання, а вона, своєю чергою, її поважає. Як пояснила Матвєєва, її коханий не бажає публічності, тож зірка не порушує його особистий простір.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Надія Матвєєва / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Мої близькі – дорослі люди. І вони мають право хотіти, щоб я говорила про них, або навпаки. Інакше – ні. Це як ми з вами зараз спілкуємося, а потім піду і почну комусь без вашого дозволу про вас розповідати. Мені близькі кажуть: можна спокійно жити і не обговорювати мене? От з цього я виходжу: життя інших людей не є моєю власністю", - прокоментувала знаменитість.

Зазначимо, Надія Матвєєва вже тривалий час зустрічається з чоловіком, який молодший за неї. Про свого коханого ведуча не розповідає. Лише декілька разів зірка ділилася кадрами з чоловіком, але видно його було лише зі спини.

Надія Матвєєва з коханим / © stb.ua
Надія Матвєєва з коханим / Фото: stb.ua

Нагадаємо, а от співак Wellboy залюбки поділився подробицями особистого життя. Зокрема, артист зізнався, як познайомився зі своєю коханою та чи планують вони вже весілля.

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