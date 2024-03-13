Надія Матвєєва пояснила, чому приховує свого молодшого на 20 років бойфренда

Українська ведуча Надія Матвєєва не показує свого молодшого на 20 років бойфренда та публічно нічого не розповідає про нього.

Знаменитість у коментарі для Oboz.ua пояснила, чому приховує коханого. За словами ведучої, її рідні та близькі – це дорослі люди, які мають свою думку з приводу того чи іншого питання, а вона, своєю чергою, її поважає. Як пояснила Матвєєва, її коханий не бажає публічності, тож зірка не порушує його особистий простір.

Надія Матвєєва / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Мої близькі – дорослі люди. І вони мають право хотіти, щоб я говорила про них, або навпаки. Інакше – ні. Це як ми з вами зараз спілкуємося, а потім піду і почну комусь без вашого дозволу про вас розповідати. Мені близькі кажуть: можна спокійно жити і не обговорювати мене? От з цього я виходжу: життя інших людей не є моєю власністю", - прокоментувала знаменитість.

Зазначимо, Надія Матвєєва вже тривалий час зустрічається з чоловіком, який молодший за неї. Про свого коханого ведуча не розповідає. Лише декілька разів зірка ділилася кадрами з чоловіком, але видно його було лише зі спини.

Надія Матвєєва з коханим / Фото: stb.ua

Нагадаємо, а от співак Wellboy залюбки поділився подробицями особистого життя. Зокрема, артист зізнався, як познайомився зі своєю коханою та чи планують вони вже весілля.

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